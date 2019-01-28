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    В Белоруссии готовы отменить статус легионеров у российских игроков, если аналогично сделает РФС

    В чемпионате Белоруссии готовы отменить статус легионеров у игроков из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз), если аналогично поступят союзные страны.

    «К сожалению, тогда (в 2013 году российские игроки в Белоруссии не считались легионерами – прим. ред.) встречных шагов не последовало, и с сезона-2014 вопрос легионерского статуса был пересмотрен.

    Сезон-2019 в Беларуси начнется в начале марта. АБФФ готова рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в регламенты турниров в случае, если схожие решения будут приняты РФС и Федерацией футбола Казахстана», – сказал пресс-атташе Федерации футбола Белоруссии Александр Алейник.

    Sport24: РФС решил сохранить за белорусами статус легионеров в РПЛ

    Источник: Time.kz

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    28.01.2019 09:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 28 января 2019, 18:41

      да вы что,кто-то на паспортистах бабло потеряет...нельзя жЫ!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 17:26

      Смотрят друг на дружку а дейсвенных мер не принимают.

      1
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 28 января 2019, 16:03

      Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я...

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 12:38

      Было бы не плохо, но ведь не сделают..

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 28 января 2019, 12:34

      А может пойти дальше и объединить чемпионаты? Как КХЛ, а там глядишь и украдина одумается и присоединится. Ведь были такие планы до безумства.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 28 января 2019, 10:44

      Белорусы так об этом беспокоятся, потому что их молодые игроки любят менять гражданство на российское чтобы закрепиться в РПЛ. Так что эта мера выгодна только Белоруссии. Если отменять лимит, то для всех вообще, чтобы была какая-то польза.

      2
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      Рейтинг: +12345

      DeStar > Freyk 28 января 2019, 13:38

      Не
      Т.е с твоих слов это звучит так
      Мы , федерация бел. футбола, просим россию. отменить лимит на наших игроков. чтобы они смогли к вам спокойно приехать, поиграть, получить ВАШ паспорт, и потом свалить в закат , или больше не играть за сборную белки.. Тем более скок там беларусов в рпл, 4? сколько из них гражданство получило, 1 ?

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 28 января 2019, 10:24

      Российские - не поедут играть в Белку, если только на старости лет!
      Белорусы - в любом случае для них шаг вперед, если смогут попасть в Россию.

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      Рейтинг: +12345

      DeStar > Дима Цэ 28 января 2019, 13:34

      не обязательно. Лучше поиграть в высшей лиге в условном батэ( и побегать в лч), динамо или бресте .Чем бегать в фнл , не так ли?а наши как раз таки перейдут максимум в уфу , урал, в или динамо и будут сидеть на скамейке в серединке таблицы) так что хз

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      Рейтинг: +24996

      bset 28 января 2019, 09:49

      Че толку от этого ЕАЭС, если условия для всех членов неравные?) Везде в Европе, где есть лимит, он сохраняется только для граждан не из ЕС. А у нас только выгодные нам вещи делают для всех равными, а невыгодные оставляют в таком одностороннем порядке. Как м*даки, честное слово.

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