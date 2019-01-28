В Белоруссии готовы отменить статус легионеров у российских игроков, если аналогично сделает РФС

В чемпионате Белоруссии готовы отменить статус легионеров у игроков из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз), если аналогично поступят союзные страны.

«К сожалению, тогда (в 2013 году российские игроки в Белоруссии не считались легионерами – прим. ред.) встречных шагов не последовало, и с сезона-2014 вопрос легионерского статуса был пересмотрен.

Сезон-2019 в Беларуси начнется в начале марта. АБФФ готова рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в регламенты турниров в случае, если схожие решения будут приняты РФС и Федерацией футбола Казахстана», – сказал пресс-атташе Федерации футбола Белоруссии Александр Алейник.

Sport24: РФС решил сохранить за белорусами статус легионеров в РПЛ