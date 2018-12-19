Sport24: РФС решил сохранить за белорусами статус легионеров в РПЛ

Очень актуальный и важный вопрос решил РФС
Сегодня, 19 декабря, состоялся исполком Российского футбольного союза.
По информации Sport24, на заседании решили, что белорусский игроки останутся легионерами в РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что спортсмены из Белоруссии не будут считаться легионерами в ряде командных игровых видов спорта. Такие изменения коснутся футбола, гандбола и баскетбола. При этом он не уточнил, когда именно изменения вступят в силу.
В РПЛ на сегодняшний день выступают четыре белорусских футболиста.