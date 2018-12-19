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    Sport24: РФС решил сохранить за белорусами статус легионеров в РПЛ

    Сегодня, 19 декабря, состоялся исполком Российского футбольного союза.

    По информации Sport24, на заседании решили, что белорусский игроки останутся легионерами в РПЛ.

    Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что спортсмены из Белоруссии не будут считаться легионерами в ряде командных игровых видов спорта. Такие изменения коснутся футбола, гандбола и баскетбола. При этом он не уточнил, когда именно изменения вступят в силу.

    В РПЛ на сегодняшний день выступают четыре белорусских футболиста.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +22

      Best_forever 12 секунд назад

      Очень актуальный и важный вопрос решил РФС

      0
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      Рейтинг: +2180

      zatonn 24 минуты назад

      Как же так, Паша? Для тебя же Минск всегда был родным домом был, когда ты, будучи ещё совсем юным фехтовальщиком, в Минск приезжал в составе команды МОПВО!

      0
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      Рейтинг: +1944

      Путник 13 1 час назад

      Лукашенко против вхождения Белоруссии в Россию..смешно ..чисто российский идиотизм..

      1
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      Рейтинг: +1000

      TOMSON 1 час назад

      Очень жаль.

      1
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      Рейтинг: +8995

      bset 1 час назад

      Лучше в целом лимит отменить

      2
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      Рейтинг: +126

      Dimasax74 1 час назад

      Все правильно, если не легионеры - значит сборная одна должна быть, иначе легионеры

      0
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      Рейтинг: +6626

      DeStar > Dimasax74 1 час назад

      нууууу, скажи это европе) где никто не считается легионером на 20 разных сборных условно)

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