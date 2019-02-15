Путин: «Спортсмены из Белоруссии не будут считаться у нас легионерами»

Группа игроков РПЛ с новым сезоном чемпионата России не будет считаться легионерами. Речь идет о белорусских футболистах. Такое решение на встрече с президентом Белоруссии озвучил президент России Владимир Путин.

«Это то, о чем мы с вами говорили, вопрос, который мы ставили неоднократно. Они не будут считаться у нас легионерами», – сказал российский лидер.

По ситуации высказался и министр спорта РФ Павел Колобков.

«Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские спортсмены, на них не будут распространяться ограничения и на заявку, и на участие в соревнованиях.

Сейчас последний приказ по футболу, он будет утвержден, будет внесено в регламент Российского футбольного союза, со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие», – цитирует Колобкова RSN.