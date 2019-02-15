Путин: «Спортсмены из Белоруссии не будут считаться у нас легионерами»

вот-вот .сначала они русские ...
потом от Беларуси открепят часть слова,,бела,,
и задача выполнена.
Безумству храбрых поем мы песню.....щютка))))
Группа игроков РПЛ с новым сезоном чемпионата России не будет считаться легионерами. Речь идет о белорусских футболистах. Такое решение на встрече с президентом Белоруссии озвучил президент России Владимир Путин.
«Это то, о чем мы с вами говорили, вопрос, который мы ставили неоднократно. Они не будут считаться у нас легионерами», – сказал российский лидер.
По ситуации высказался и министр спорта РФ Павел Колобков.
«Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские спортсмены, на них не будут распространяться ограничения и на заявку, и на участие в соревнованиях.
Сейчас последний приказ по футболу, он будет утвержден, будет внесено в регламент Российского футбольного союза, со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие», – цитирует Колобкова RSN.
- В РПЛ в сезоне-2018/19 уже выступили четыре белоруса.
- Минспорта предложило не считать белорусов легионерами в ноябре прошлого года.
- Россия и Белоруссия совместно образуют так называемое Союзное государство.