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    Путин: «Спортсмены из Белоруссии не будут считаться у нас легионерами»

    Группа игроков РПЛ с новым сезоном чемпионата России не будет считаться легионерами. Речь идет о белорусских футболистах. Такое решение на встрече с президентом Белоруссии озвучил президент России Владимир Путин.

    «Это то, о чем мы с вами говорили, вопрос, который мы ставили неоднократно. Они не будут считаться у нас легионерами», – сказал российский лидер.

    По ситуации высказался и министр спорта РФ Павел Колобков.

    «Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские спортсмены, на них не будут распространяться ограничения и на заявку, и на участие в соревнованиях.

    Сейчас последний приказ по футболу, он будет утвержден, будет внесено в регламент Российского футбольного союза, со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие», – цитирует Колобкова RSN.

    • В РПЛ в сезоне-2018/19 уже выступили четыре белоруса.
    • Минспорта предложило не считать белорусов легионерами в ноябре прошлого года.
    • Россия и Белоруссия совместно образуют так называемое Союзное государство.

    Источник: RNS

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    15.02.2019 21:16
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 17 февраля 2019, 12:03

      вот-вот .сначала они русские ...
      потом от Беларуси открепят часть слова,,бела,,
      и задача выполнена.
      Безумству храбрых поем мы песню.....щютка))))

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 17 февраля 2019, 00:12

      Почему президент России занимается лимитом на легионеров в РПЛ? Разве это дело президента страны? Наверное, ему доложили, что в РФС сейчас полный бардак, прежний ушел, нового никак не выберут, вот он и решил лично порулить РФС. Просто замечательно, что у него нашлось время и на это.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 февраля 2019, 23:54

      Хотели сильную сборную - ввели лимит.
      Теперь хотят, что бы сборная Белоруссии стала сильной???))

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 февраля 2019, 16:18

      Давно пора.мы один народ-, но это плохая новость для паспортистов, теперь придётся конкурировать за место в составе с талантливыми Белорусами( правда таких футболистов почти нет).. думаю-это начало конца лимита.. Должны играть сильнейшие в команде, а не паспорта и связи агентов.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Рубинище 16 февраля 2019, 23:56

      Как бы не случилось, что к российским паспортистам просто присоединятся ещё и белорусские паспортисты.)
      Раньше кормили своих пешеходов, теперь будем ещё и белорусских пешеходов кормить.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Владислав Vlad 17 февраля 2019, 13:14

      Своих кормили от безысходности, теперь выбор по более будет и з.п немного упадут, дальше наверно вообще чемпионаты объединят..как и страны-не зря батька уже об этом заговорил..

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2019, 10:59

      Игорь Лебедев: "В угоду политике не стоит принимать скоропалительных решений в спорте".
      но у нас же всё через одно место брякнут не подумавши,а зачем тогда вообще лимит нужен я думаю они это уже в себе признают но исправить так сразу не могут иначе признав ошибки потеряют престиж

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      Рейтинг: +2420

      zritelx 16 февраля 2019, 09:56

      Наверное руководство страны пытается сгладить слова Лукашенко сказанные в ответ на отказ компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра, а слова конечно очень тревожные - Россия не союзник , просто партнер теперь.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zritelx 16 февраля 2019, 15:54

      Белоруссия никогда и не была союзником, только нахлебником.Когда перестанет нас доить,станет партнёром.

      -1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > александр п 16 февраля 2019, 16:06

      Все правильно и логично конечно, но в Казахстане уже 2 базы США,с Арменией теперь все понятно- там америкосы, Укпраины нет, теперь и на Белоруссию забили. Мы вроде стараемся , а теряем наших союзников.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zritelx 16 февраля 2019, 16:22

      Как псы возвращающиеся к своей блевотине,наши правители повторяют 70 лет одну и ту же ошибку ,пытаются купить друзей-союзников с одним и тем же результатом.У России только два союзника ,армия и флот.Никто на нас не нападёт пока у нас есть ЯО,никто не отберёт наши богатства ,наши правители сами их за бесценок отдавали,отдают и будут отдавать.Не нужны нам такие союзники как Армения, Украина , Венесуэла , Сирия и Белоруссия от слова абсолютно.Да и не по карману нам больше их всех содержать.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2019, 09:23

      А, что ответит УЕФА на это решение Путина, для них это его заявление
      пустой звук или он думает, что ФИФА и УЕФА под "козырек" примет его
      заявление. Если это одно Союзное государство, то и все остальное
      должно быть единым и Флаг, и цены на товары и продукты и даже
      президент один, но такой как, например, в Китае, десятку казнокрадов
      головы отрубит, остальные сразу наварованное сами принесут. Вот и
      будет в стране экономический скачек, порядок и равенство трудящихся.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 16 февраля 2019, 09:52

      Не надо рубить,достаточно как в Китае запретить вывоз валюты из страны.

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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 16 февраля 2019, 08:14

      раз царь сказал.....

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      Рейтинг: +3609

      александр п 16 февраля 2019, 03:33

      А смысл?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 февраля 2019, 01:50

      Я не против. Но как быть с теми, что играют за бульбашные сборные?

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