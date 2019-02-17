Жардим: «Оставшиеся матчи будут для «Монако» войной»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий после матча 25 тура Лиги 1 против «Нанта» (1:0). Единственный гол был забит в первом тайме.

«Нант» за весь матч нанес только один опасный удар. У нас было два-три момента. Мы прогрессируем. Впредь нужно также проявлять твердость. Не вылетим из Лиги 1, если выложимся по полной. Оставшиеся матчи будут для «Монако» войной», – считает португалец.