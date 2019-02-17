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    Жардим: «Оставшиеся матчи будут для «Монако» войной»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий после матча 25 тура Лиги 1 против «Нанта» (1:0). Единственный гол был забит в первом тайме.

    «Нант» за весь матч нанес только один опасный удар. У нас было два-три момента. Мы прогрессируем. Впредь нужно также проявлять твердость. Не вылетим из Лиги 1, если выложимся по полной. Оставшиеся матчи будут для «Монако» войной», – считает португалец.

    • «Монако» на два очка опережает зону переходных матчей.
    • Ближайший соперник команды – «Лион».
    • После возвращения Жардима на тренерскую скамейку «Монако» в Лиге 1 не проиграл ни разу.

    Источник: L'Equipe

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    17.02.2019 08:33
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