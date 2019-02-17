«Реал» летом не купил Икарди из-за его жены

По информации Marca, мадридский «Реал» летом вел переговоры по поводу трансфера из «Интера» форварда Мауро Икарди. «Сливочные» не стали проводить сделку из-за жены и агента аргентинца Ванды Нары.

Испанцам не понравилась манера ведения переговоров женщины. При этом есть информация, что переход Икарди в «Реал» может состояться в будущем.

Ранее «Интер» лишил игрока капитанской повязки.

Рыночная стоимость футболиста – 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Икарди провел 18 матчей, забил девять голов, сделал две результативные передачи.

«Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч