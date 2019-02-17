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    «Реал» летом не купил Икарди из-за его жены

    По информации Marca, мадридский «Реал» летом вел переговоры по поводу трансфера из «Интера» форварда Мауро Икарди. «Сливочные» не стали проводить сделку из-за жены и агента аргентинца Ванды Нары.

    Испанцам не понравилась манера ведения переговоров женщины. При этом есть информация, что переход Икарди в «Реал» может состояться в будущем.

    • Ранее «Интер» лишил игрока капитанской повязки.
    • Рыночная стоимость футболиста – 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Серии А Икарди провел 18 матчей, забил девять голов, сделал две результативные передачи.

    «Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч

    Источник: Marca

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    17.02.2019 07:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 февраля 2019, 18:55

      Странно,что бабу в агенты.Фу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 13:20

      Тут скорей Реал не смог купить не из за жены а из за агента.

      2
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 17 февраля 2019, 09:07

      Какой-то бред. Если бы игрочок был по-настоящему нужен, подписали, будь у него в агентах хоть сам дьявол. На поле-то голы класть выходил бы Икарди, а не его подстилка.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > vladik12 17 февраля 2019, 10:15

      Знаешь я угадал, когда подумал, что ты фанат спартака...
      Твой подход чисто спартаковский(последних лет). Плевать на атмосферу вокруг и внутри команды лишь бы был результат...Но как видишь результата без внутренней химии не бывает и спартак это постоянно доказывает. Так же было и с реалом при мауриньё ну и примеров просто тонны. Никому не нужен игрок, жена которого срёт на всё кроме себя, бросает тень на клуб и т.д.
      P.S. И не зря интер просто жаждет избавиться от мауро и не против его продажи совершенно.

      4
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > vladik12 17 февраля 2019, 12:34

      Вообще-то мало кому будет нужен игрок, портящий атмосферу в команде. Сейчас Ванда скандалит с "Интером", но где гарантии, что такого не будет в другом клубе?

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 08:29

      Реал не когда не купит не одного нормального игрока т будет придумывать этуму оправдание, видимо уже не кто не хочет туда идти

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SuperPAV9 17 февраля 2019, 18:56

      Роналду???

      0
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