Лига 1. «Монако» обыграл «Нант», Головин отыграл 83 минуты

Игра была вязкой и хотя Головин не сумел отличиться ,было видно его старание.
«Монако» обыграл «Нант» в матче 25-го тура Лиги 1 со счетом 1:0. Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты.
«Монако» набрал 22 очка и поднялся ан 16-е место в таблице, «Нант» с 27 очками идет 14-м.
В другом матче «Анжер» разгромил «Ниццу» – 3:0.
Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур
Голы: 1:0 – Бахокен (с пенальти), 44; 2:0 – Фулгини, 47; 3:0 – Лорес, 90+1.
Гол: 1:0 – Мартинш, 13.