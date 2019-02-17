Лига 1. «Монако» обыграл «Нант», Головин отыграл 83 минуты

«Монако» обыграл «Нант» в матче 25-го тура Лиги 1 со счетом 1:0. Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты.

«Монако» набрал 22 очка и поднялся ан 16-е место в таблице, «Нант» с 27 очками идет 14-м.

В другом матче «Анжер» разгромил «Ниццу» – 3:0.

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

Анжер – Ницца – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бахокен (с пенальти), 44; 2:0 – Фулгини, 47; 3:0 – Лорес, 90+1.

Монако – Нант – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мартинш, 13.

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