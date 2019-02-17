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    Лига 1. «Монако» обыграл «Нант», Головин отыграл 83 минуты

    «Монако» обыграл «Нант» в матче 25-го тура Лиги 1 со счетом 1:0. Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты.

    «Монако» набрал 22 очка и поднялся ан 16-е место в таблице, «Нант» с 27 очками идет 14-м.

    В другом матче «Анжер» разгромил «Ниццу» – 3:0.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

    Анжер – Ницца – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бахокен (с пенальти), 44; 2:0 – Фулгини, 47; 3:0 – Лорес, 90+1.

    Монако – Нант – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мартинш, 13.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2019 00:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:44

      Игра была вязкой и хотя Головин не сумел отличиться ,было видно его старание.

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 17 февраля 2019, 00:15

      Монако не вылетит, лично мне это стало ясно после того, как Жардим убрал Тилеманса. Ну а Головин и сегодня прилично сыграл, и дальше будет играть на своем уровне. Конечно, вырасти как професиионал в такой командочке - это вряд ли. Но нынешний уровень он, я уверен, поддержит и болельщиков Монако к себе расположит.

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