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    Моуринью – о лучшем бразильском игроке: «Люди стали забывать о Роналдо и Ривалдо»

    Португальский специалист Жозе Моуринью напомнил, что в истории бразильского футбола были и другие великие игроки, помимо Пеле и Неймара.

    «Неймар – фантастический талант, без сомнений. Он приехал в Европу и сразу же стал побеждать. Но люди стали забывать о Роналдо и Ривалдо, которых в какой-то момент считали лучшими в мире. Они тоже фантастически выступали в Европе, но, помимо этого, добивались успехов со сборной своей страны.

    Я назвал только двух игроков, но мог бы и больше. Неймар продолжит биться за место в элите европейского футбола, где он уже и так находится. Но победа в составе сборной Бразилии на чемпионате мира пока останется для него мечтой», – заявил Моуринью.

    Моуринью не исключил, что может возглавить бразильский клуб

    Источник: Goal

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    16.02.2019 08:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 февраля 2019, 10:56

      Я бы Гарринчу назвал. Вот он был крайне неординарный игрок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Viper for CSKA 16 февраля 2019, 17:20

      К ним можно еще добавить Вава и Сантоса.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 16 февраля 2019, 10:36

      кто такой неймар- плакса симулянт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 10:22

      В каждом поколении у бразильцев были талантливо мастеровитые и великие игроки. Просто помнят последних, а прежних многие и не видели, а может только слышали о них.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 февраля 2019, 10:20

      Ещё Роналдинью..
      И в общем то все эти трое были помоему круче неймара..

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > mihail200606 16 февраля 2019, 15:27

      Рональдиньо-кудесник,улыбаясь творил шедевры!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 февраля 2019, 09:27

      О Ривалдо можно вспомнить только то, что он такой же симулянт, как и Неймар, а Роналдо последняя продажная тварь, для которого на 1м месте стояли только бабки

      6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Skull_Boy 16 февраля 2019, 10:01

      ну ты отжег.... у тебя деньги футболист отжал во дворе в детстве ?

      4
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