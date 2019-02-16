Моуринью – о лучшем бразильском игроке: «Люди стали забывать о Роналдо и Ривалдо»

Португальский специалист Жозе Моуринью напомнил, что в истории бразильского футбола были и другие великие игроки, помимо Пеле и Неймара.

«Неймар – фантастический талант, без сомнений. Он приехал в Европу и сразу же стал побеждать. Но люди стали забывать о Роналдо и Ривалдо, которых в какой-то момент считали лучшими в мире. Они тоже фантастически выступали в Европе, но, помимо этого, добивались успехов со сборной своей страны.

Я назвал только двух игроков, но мог бы и больше. Неймар продолжит биться за место в элите европейского футбола, где он уже и так находится. Но победа в составе сборной Бразилии на чемпионате мира пока останется для него мечтой», – заявил Моуринью.

На чемпионате мира-2018 сборная Бразилии вместе с Неймаром на стадии 1/4 финала проиграла Бельгии (1:2).

Специалист в своей карьере тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В своей карьере Моуринью выигрывал чемпионаты Португалии, Англии, Италии и Испании, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Моуринью не исключил, что может возглавить бразильский клуб