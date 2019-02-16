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    Аллегри: «У «Ювентуса» нет проблем, мы готовы к Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Фрозиноне» (3:0) в матче 24-го тура Серии А.

    «Команда набирает форму. Помимо сложностей в матче с «Пармой», мы хорошо выступили в Серии А. Мы избавились от проблем, вызванных зимним перерывом, и в хорошем состоянии подходим к Лиге чемпионов. Игра против «Атлетико» будет совсем другой. Надо быть осторожнее и найти подходящий момент, чтобы забить. Крайне важно, чтобы мы достигли нужного результата в первом матче, в противном случае пройти в следующий раунд будет сложно.

    Бонуччи и Кьеллини? Если есть игроки, возвращающиеся после травм, я думаю, что было бы хорошо включить их в состав с самого начала и позволить им поиграть», – заявил Аллегри.

    • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с мадридским «Атлетико».
    • Встреча пройдет 20 февраля в Мадриде. Начало матча в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Sky Sport Italia

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    16.02.2019 07:01
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