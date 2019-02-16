Аллегри: «У «Ювентуса» нет проблем, мы готовы к Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Фрозиноне» (3:0) в матче 24-го тура Серии А.

«Команда набирает форму. Помимо сложностей в матче с «Пармой», мы хорошо выступили в Серии А. Мы избавились от проблем, вызванных зимним перерывом, и в хорошем состоянии подходим к Лиге чемпионов. Игра против «Атлетико» будет совсем другой. Надо быть осторожнее и найти подходящий момент, чтобы забить. Крайне важно, чтобы мы достигли нужного результата в первом матче, в противном случае пройти в следующий раунд будет сложно.

Бонуччи и Кьеллини? Если есть игроки, возвращающиеся после травм, я думаю, что было бы хорошо включить их в состав с самого начала и позволить им поиграть», – заявил Аллегри.