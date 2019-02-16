Головин в заявке на матч «Монако» с «Нантом»

Трудно сказать ,выйдет ли он на поле. Но все же удачи Монако.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в группу игроков команды, вызванных главным тренером Леонарду Жардимом на матч 25-го тура Лиги 1 против «Нанта».
В прошлом туре с «Монпелье» (2:2) Головин получил повреждение.
Позднее выяснилось, что у него ушиб голеностопа, и россиянин сможет вернуться в строй в течение нескольких дней.
Заявленные игроки «Монако»: Субашич, Бенальо, Б. Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Налдо, Серрано, Сидибе, Силва, Аолу, Фабрегас, Головин, Фалькао, Желсон, Нкуду, Лопеш, Силла, Винисиус.
- Матч «Монако» – «Нант» состоится 16 февраля в 22:00 по московскому времени.
- «Монако» после 24 матчей занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
- «Нант» занимает 14-ю строчку.