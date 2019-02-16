Головин в заявке на матч «Монако» с «Нантом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в группу игроков команды, вызванных главным тренером Леонарду Жардимом на матч 25-го тура Лиги 1 против «Нанта».

В прошлом туре с «Монпелье» (2:2) Головин получил повреждение.

Позднее выяснилось, что у него ушиб голеностопа, и россиянин сможет вернуться в строй в течение нескольких дней.

Заявленные игроки «Монако»: Субашич, Бенальо, Б. Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Налдо, Серрано, Сидибе, Силва, Аолу, Фабрегас, Головин, Фалькао, Желсон, Нкуду, Лопеш, Силла, Винисиус.