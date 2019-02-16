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    Головин в заявке на матч «Монако» с «Нантом»

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в группу игроков команды, вызванных главным тренером Леонарду Жардимом на матч 25-го тура Лиги 1 против «Нанта».

    В прошлом туре с «Монпелье» (2:2) Головин получил повреждение.

    Позднее выяснилось, что у него ушиб голеностопа, и россиянин сможет вернуться в строй в течение нескольких дней.

    Заявленные игроки «Монако»: Субашич, Бенальо, Б. Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Налдо, Серрано, Сидибе, Силва, Аолу, Фабрегас, Головин, Фалькао, Желсон, Нкуду, Лопеш, Силла, Винисиус.

    • Матч «Монако» – «Нант» состоится 16 февраля в 22:00 по московскому времени.
    • «Монако» после 24 матчей занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
    • «Нант» занимает 14-ю строчку.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    16.02.2019 06:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 17:04

      Трудно сказать ,выйдет ли он на поле. Но все же удачи Монако.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 16 февраля 2019, 10:22

      Сегодня выиграют 3-1.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 09:41

      Сегодня посмотрим эту игру на Матч ТВ. Надо парням выбираться из подвала турнирной таблицы. Если Саню заявили, то есть надежда, что какое-то время отыграет. Удачи и будем болеть за "Монако".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 февраля 2019, 09:26

      Давай Саня, вышел ненадолго, забил третий гол !!
      Здоровья тебе!

      3
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