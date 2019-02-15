Гамшик: «Никогда бы не перешел в «Ювентус»

Полузащитник китайского «Далянь Ифань» Марек Гамшик заверил, что в течение его карьеры переход в «Ювентус» невозможен. Словак этой зимой покинул «Наполи».

«Я никогда не перешел бы в «Ювентус». У меня была возможность перейти в «Милан», но сам я не стремился покинуть «Наполи». Всегда был привязан к этому клубу», – цитирует хавбека Football Italia.