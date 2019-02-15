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    Гамшик: «Никогда бы не перешел в «Ювентус»

    Полузащитник китайского «Далянь Ифань» Марек Гамшик заверил, что в течение его карьеры переход в «Ювентус» невозможен. Словак этой зимой покинул «Наполи».

    «Я никогда не перешел бы в «Ювентус». У меня была возможность перейти в «Милан», но сам я не стремился покинуть «Наполи». Всегда был привязан к этому клубу», – цитирует хавбека Football Italia.

    • Словак перешел в неаполитанский клуб из «Брешиа» в 2007 году.
    • За все время Гамшик провел за «Наполи» 520 матчей, записав в свой актив 121 мяч и 111 голевых передач.
    • В составе голубых хавбек выиграл серебряные и бронзовые медали Серии А, Кубок и Суперкубок Италии.

    Источник: Football Italia

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    15.02.2019 20:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 февраля 2019, 14:57

      Ой ой какой то высокомерный,дальше своего носа не чего не видит,дуй отсюда к пендоглазам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 февраля 2019, 10:35

      Заявил в 31 год на чемоданах из Китая, ахахаха. Ты бы это в 21 сказал, был бы толк.

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 15 февраля 2019, 22:54

      Молодец! Мужик! А предложения то были?)))

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 15 февраля 2019, 21:45

      Правильно, нечего в Договорентусе нормальным игрокам делать.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 февраля 2019, 21:30

      не обольщайся, тебя бы итак никто не взял)) это он типа на Игуаина намекает чтоли?

      1
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