Ой ой какой то высокомерный,дальше своего носа не чего не видит,дуй отсюда к пендоглазам
Полузащитник китайского «Далянь Ифань» Марек Гамшик заверил, что в течение его карьеры переход в «Ювентус» невозможен. Словак этой зимой покинул «Наполи».
«Я никогда не перешел бы в «Ювентус». У меня была возможность перейти в «Милан», но сам я не стремился покинуть «Наполи». Всегда был привязан к этому клубу», – цитирует хавбека Football Italia.
- Словак перешел в неаполитанский клуб из «Брешиа» в 2007 году.
- За все время Гамшик провел за «Наполи» 520 матчей, записав в свой актив 121 мяч и 111 голевых передач.
- В составе голубых хавбек выиграл серебряные и бронзовые медали Серии А, Кубок и Суперкубок Италии.