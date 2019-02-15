«С ребятами поприкалывались». Глеб объяснил, почему игроки БАТЭ посетили ресторан быстрого питания

Ранее сообщалось, что футболисты БАТЭ после победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:0) посетили ресторан быстрого питания. Полузащитник Александр Глеб пояснил ситуацию.

— Фотографии из ресторана сделал назойливый английский журналист. Мы вылетали в Лондон в семь часов утра, решили перекусить на завтрак. А других ресторанов в минском аэропорту не было. Мозгов у журналиста маловато: хоть бы написал, где и что это. Как-то не красиво вышло, но мы с ребятами в команде поприкалывались.

— Такая еда не вредна для футболиста?

— Мы ж не перед матчем там едим. Да и, повторюсь, других вариантов не было. Что было, то и поели. Обычно я там не ем.