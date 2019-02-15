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    «С ребятами поприкалывались». Глеб объяснил, почему игроки БАТЭ посетили ресторан быстрого питания

    Ранее сообщалось, что футболисты БАТЭ после победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:0) посетили ресторан быстрого питания. Полузащитник Александр Глеб пояснил ситуацию.

    — Фотографии из ресторана сделал назойливый английский журналист. Мы вылетали в Лондон в семь часов утра, решили перекусить на завтрак. А других ресторанов в минском аэропорту не было. Мозгов у журналиста маловато: хоть бы написал, где и что это. Как-то не красиво вышло, но мы с ребятами в команде поприкалывались.

    — Такая еда не вредна для футболиста?

    — Мы ж не перед матчем там едим. Да и, повторюсь, других вариантов не было. Что было, то и поели. Обычно я там не ем.

    Источник: Sport24

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    15.02.2019 19:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 22:03

      Что то рано они надумали в Лондон.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 15 февраля 2019, 20:47

      Журналюги везде свой нос засунут,,,готовы уже и в кабинку в туалете заглянуть,,,,

      6
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 февраля 2019, 20:31

      Уже полетели в лондон? хотя матче у батэ нет, могут и там тренироваться и высыпаться... Ну поели и че?) можно подумать от гамбургера спортсмен помрет) или лишний кило наберет) вообще не всегда понимаю.., ведь все спорстмены тратят кучу калорий не тренировках, и по логике, они могут хоть каждый день , буквально, кушать 1 раз в том же маке и ничего им не будет? ну я утрирую немногО, но ведь это так? Или все футболисты едят только салаты и еду без масла и жира?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 февраля 2019, 20:04

      Сказал бы, что это Слуцкий-челлендж в фастфуде)))

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Lester84 15 февраля 2019, 20:18

      это ты пончик во фритюре

      3
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