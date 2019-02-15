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    Коул: «Ситуация Озила в «Арсенале» становится похожа на комедийную сценку»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коул прокомментировал решение главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери не включать полузащитника Месута Озила в заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ (0:1).

    «В данный момент это становится похоже на комедийную сценку. Мы знаем, насколько он талантлив.

    Тренер решил, что, возможно, он не хочет, чтобы Месут находился в команде. Что он не работает достаточно усердно или что-то еще.

    Вы должны использовать своих лучших футболистов, когда это требуется. И Озил является одним из лучших в «Арсенале».

    Если бы вы спросили Лаказетта и Обамеянга, хотят ли они, чтобы Месут играл, они весь день будут говорить «да». Это все очень, очень странно», – сказал Коул.

    Источник: Sky Sports

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    15.02.2019 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 16:37

      Насколько он лучше сейчас многих трудно судить, но то, что он больше всех получает в клубе это точно ( 350 тыс. фунтов стерлингов ) и контракт до лета 2021г. И сам он из клуба не уйдёт до окончания такого контракта.

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