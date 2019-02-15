Коул: «Ситуация Озила в «Арсенале» становится похожа на комедийную сценку»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коул прокомментировал решение главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери не включать полузащитника Месута Озила в заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ (0:1).

«В данный момент это становится похоже на комедийную сценку. Мы знаем, насколько он талантлив.

Тренер решил, что, возможно, он не хочет, чтобы Месут находился в команде. Что он не работает достаточно усердно или что-то еще.

Вы должны использовать своих лучших футболистов, когда это требуется. И Озил является одним из лучших в «Арсенале».

Если бы вы спросили Лаказетта и Обамеянга, хотят ли они, чтобы Месут играл, они весь день будут говорить «да». Это все очень, очень странно», – сказал Коул.