Сейчас глоры метробисексуала повылезают :))) Ибра прав. Переход в команду, пять лет подряд с запасом выигрывавшую чемпионат, вряд ли можно назвать “вызовом».
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».
«Я не говорил, что его трансфер не был значимым. Я сказал, что это не было вызовом. Это не вызов – переходить в один из лучших клубов мира.
Возможно, все зависит от того, что вы понимаете под вызовом. Для меня вызов – это прийти в команду и пройти с ней далеко. Это вызов», – цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на DAZN.
- Роналду перешел в «Ювентус» в летнее трансферное окно.
- Он сыграл в 23 матчах Серии А, забил 18 голов и отдал 7 голевых передач.