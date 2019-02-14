Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

«Я не говорил, что его трансфер не был значимым. Я сказал, что это не было вызовом. Это не вызов – переходить в один из лучших клубов мира.

Возможно, все зависит от того, что вы понимаете под вызовом. Для меня вызов – это прийти в команду и пройти с ней далеко. Это вызов», – цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на DAZN.