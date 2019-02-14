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    Ибрагимович – о трансфере Роналду: «Это не вызов – переходить в один из лучших клубов мира» 

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

    «Я не говорил, что его трансфер не был значимым. Я сказал, что это не было вызовом. Это не вызов – переходить в один из лучших клубов мира.

    Возможно, все зависит от того, что вы понимаете под вызовом. Для меня вызов – это прийти в команду и пройти с ней далеко. Это вызов», – цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на DAZN.

    • Роналду перешел в «Ювентус» в летнее трансферное окно.
    • Он сыграл в 23 матчах Серии А, забил 18 голов и отдал 7 голевых передач.

    Источник: Football Italia

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    14.02.2019 22:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 февраля 2019, 12:50

      Сейчас глоры метробисексуала повылезают :))) Ибра прав. Переход в команду, пять лет подряд с запасом выигрывавшую чемпионат, вряд ли можно назвать “вызовом».

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 15 февраля 2019, 12:00

      Как хочешь так знай,не тебе оценить,ты там за материками кукарекуй

      -1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 10:02

      Скорей всего зависть. Сам то переходил не в слабые клубы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 февраля 2019, 08:08

      вызов был бы если бы Ибра остался в серии Б, а не сбежал, так что не надо нам тут про вызовы впаривать

      7
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      Рейтинг: +54

      vitek 87 15 февраля 2019, 04:46

      Эй чувак просто свалил от срока за не уплату налогов почему бы не уйти в топ клуб

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 февраля 2019, 01:37

      А не запарились эту новость по кругу гонять?! Ещё через месяца три её напишите...

      6
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 15 февраля 2019, 00:14

      Можно подумать он не переходил в великие клубы. Ага.

      4
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      Рейтинг: +5888

      Павелий > _MATRIX_ 15 февраля 2019, 01:10

      Ибра даже рекордсмен. Он подряд выигрывал чемпионаты в разных странах. Т.е. он несколько раз переходил в команду-лидера чемпионата.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Павелий 16 февраля 2019, 23:50

      Согласен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 14 февраля 2019, 23:59

      Перейти в Гэлакси - это вызов...

      3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 14 февраля 2019, 23:15

      Ибр превращается больше в знатного писателя,чем в реального игрателя...

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 14 февраля 2019, 22:59

      ну да.... китай или катар....вот это вызов)
      ибрик слегка заигрался в своём образе великого )

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