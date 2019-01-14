Ибрагимович – о переходе Роналду в «Ювентус»: «Это совсем не вызов»

Сдалась Криштиану Серия А. Он за победой в Лиге Чемпионов перешел.
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович раскритиковал португальского форварда Криштиану Роналду за его решение перейти в «Ювентус».
«Криштиану говорит о новых вызовах. Он называет вызовом переход в клуб, для которого нормой являются победы в Серии А. Ему следовало попытаться стать чемпионом с командой второго дивизиона, выведя ее на вершину. Переход в «Ювентус» – это совсем не вызов», – приводит слова 37-летнего шведа AS.
- Трансфер Роналду из «Реала» стоил «Ювентусу» 117 миллионов евро.
- В текущем сезоне Роналду забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 играх на клубном уровне.
- «Ювентус» выиграл семь последних чемпионских титулов в Италии.
- В текущем сезоне после первого круга команда возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего конкурента на девять очков.