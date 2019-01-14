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    Ибрагимович – о переходе Роналду в «Ювентус»: «Это совсем не вызов»

    Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович раскритиковал португальского форварда Криштиану Роналду за его решение перейти в «Ювентус».

    «Криштиану говорит о новых вызовах. Он называет вызовом переход в клуб, для которого нормой являются победы в Серии А. Ему следовало попытаться стать чемпионом с командой второго дивизиона, выведя ее на вершину. Переход в «Ювентус» – это совсем не вызов», – приводит слова 37-летнего шведа AS.

    • Трансфер Роналду из «Реала» стоил «Ювентусу» 117 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Роналду забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 играх на клубном уровне.
    • «Ювентус» выиграл семь последних чемпионских титулов в Италии.
    • В текущем сезоне после первого круга команда возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего конкурента на девять очков.

    Источник: AS

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    14.01.2019 23:42
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +9175

      bset 24 минуты назад

      Сдалась Криштиану Серия А. Он за победой в Лиге Чемпионов перешел.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2284

      Freyk 25 минут назад

      Это бывший футболист «ПСЖ» только что сказал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1887

      Yev 54 минуты назад

      Кто это, Ибрагимович? Сам себя назвал богом и кроме самилюбования ничем особенным не запомнился. Сидел бы уже и писал мемуары. Я не фанат Роналду, но по-моему критиковать его может только равный, в настоящее время это Месси (чего он слава Богу не делает), ну из прошлого пару-тройку "живых легенд" и всё. А вызов это или нет, он по-моему уже всем всё доказал.

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