Экс-агент Икарди: «Мауро больше не отвечает за свою судьбу. Встреча с Вандой Нарой повлияла на его карьеру»

Бывший агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Аблан Морено прокомментировал лишение аргентинца капитанской повязки в миланском клубе.

Вчера черно-синие выбрали новым капитаном голкипера Самира Хандановича.

«Мауро изменился. Его образ мышления и видение вещей очень поменялись. Со стороны мне это кажется очевидным. Честно говоря, я ожидал всего этого, и думаю, худшее еще впереди.

«Интер» поступил логично. Видя, как ведет себя окружение Икарди, они действовали соответствующим образом.

Аусилио [Пьеро, директор миланцев] – большой профессионал. У него всегда был серьезный подход к делу, поэтому он решил лишить Икарди капитанской повязки.

Когда я работал с ним, ничего подобного абсолютно не происходило. Когда я был агентом Икарди, все делалось профессионально и, прежде всего, конфиденциально.

Мауро был победителем с самого детства. Он никогда не хочет проигрывать, он ненавидит говорить «нет», и поэтому инцидент с повязкой повредит ему.

Однако его карьера не сложилась удачно. Икарди всегда говорил о футболе. В футболе может случиться все, что угодно, но «Интер» действовал умно, устав от игр и непрофессиональных заявлений.

Мауро больше не отвечает за свою судьбу. Он должен быть осторожным: «Интер» показал всем топ-клубам мира: «У Икарди проблема!» Это очень громкое сообщение.

Я больше ему не друг. Он показал, что я значу для него, отказавшись от меня с появлением Ванды [Ванды Нары – жены форварда, впоследствии ставшей его представителем]. Думаю, этот выбор повлиял на его карьеру.

Он получал от меня советы с 13 лет. Это с моей помощью он смог носить футболки «Барселоны» [с 2008-го по 2011 год Икарди выступал за молодежную команду каталонцев] и «Интера». Остальное он сделал сам», – сказал Морено.