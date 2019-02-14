Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-агент Икарди: «Мауро больше не отвечает за свою судьбу. Встреча с Вандой Нарой повлияла на его карьеру»

    Бывший агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Аблан Морено прокомментировал лишение аргентинца капитанской повязки в миланском клубе.

    Вчера черно-синие выбрали новым капитаном голкипера Самира Хандановича.

    «Мауро изменился. Его образ мышления и видение вещей очень поменялись. Со стороны мне это кажется очевидным. Честно говоря, я ожидал всего этого, и думаю, худшее еще впереди.

    «Интер» поступил логично. Видя, как ведет себя окружение Икарди, они действовали соответствующим образом.

    Аусилио [Пьеро, директор миланцев] – большой профессионал. У него всегда был серьезный подход к делу, поэтому он решил лишить Икарди капитанской повязки.

    Когда я работал с ним, ничего подобного абсолютно не происходило. Когда я был агентом Икарди, все делалось профессионально и, прежде всего, конфиденциально.

    Мауро был победителем с самого детства. Он никогда не хочет проигрывать, он ненавидит говорить «нет», и поэтому инцидент с повязкой повредит ему.

    Однако его карьера не сложилась удачно. Икарди всегда говорил о футболе. В футболе может случиться все, что угодно, но «Интер» действовал умно, устав от игр и непрофессиональных заявлений.

    Мауро больше не отвечает за свою судьбу. Он должен быть осторожным: «Интер» показал всем топ-клубам мира: «У Икарди проблема!» Это очень громкое сообщение.

    Я больше ему не друг. Он показал, что я значу для него, отказавшись от меня с появлением Ванды [Ванды Нары – жены форварда, впоследствии ставшей его представителем]. Думаю, этот выбор повлиял на его карьеру.

    Он получал от меня советы с 13 лет. Это с моей помощью он смог носить футболки «Барселоны» [с 2008-го по 2011 год Икарди выступал за молодежную команду каталонцев] и «Интера». Остальное он сделал сам», – сказал Морено.

    • Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2013 году.
    • Нападающий провел за миланский клуб 210 матчей, забил 122 гола и сделал 26 результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Интером» истекает летом 2021 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2019 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 14 февраля 2019, 23:38

      И во всём виновата стюардесса по имени...Ванда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 февраля 2019, 21:53

      а может это лубовъ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 14 февраля 2019, 19:00

      Футбол на скачки променял... Ну лошадь лошадью ванда эта..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 14 февраля 2019, 18:51

      Он же увел эту шлюшку от Лопеса!!! Вся в тату как ********, ща отольются ему Лопеса слезки!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      сейду > zabvo9406 14 февраля 2019, 22:22

      Вопрос в том, как Лопес мог женится на порноактрисе и ожидать от неё чего-то хорошего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 февраля 2019, 18:04

      Агент - обиженка. Цену себе набивает. Хотя конечно Икарди - тот еще каблук

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11