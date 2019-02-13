УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Зенита» с «Фенербахче»

УЕФА может наказать «Фенербахче» и «Зенит» по итогам первой встречи 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоялась во вторник, 12 февраля, на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении турецкого клуба в связи с блокированием его болельщиками лестничных проходов. Петербуржцев, в свою очередь, могут наказать за использование фанатами пиротехники и бросание предметов на поле.