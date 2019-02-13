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    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Зенита» с «Фенербахче»

    УЕФА может наказать «Фенербахче» и «Зенит» по итогам первой встречи 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоялась во вторник, 12 февраля, на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении турецкого клуба в связи с блокированием его болельщиками лестничных проходов. Петербуржцев, в свою очередь, могут наказать за использование фанатами пиротехники и бросание предметов на поле.

    • Рассмотрение дела состоится 28 февраля.
    • Ответный матч между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдет в четверг, 21 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    13.02.2019 18:59
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 21:25

      Как всегда без этого не обходится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 13 февраля 2019, 20:10

      Ща ответку без болел сделают, весело будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 13 февраля 2019, 19:54

      Сегодня радио вещало что турки блокировали автобус с фанатами и ворвавшись устроили поножовщину.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 февраля 2019, 19:51

      Южней Турецкого Потока..Газа нет.
      теперь в Катаре тока...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 февраля 2019, 19:49

      "Зенит" накажут сильнее,как водится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 февраля 2019, 19:42

      Опять двадцать пять.
      Везде бизнес!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 февраля 2019, 19:22

      В УЕФА чиновнички тоже кушать хотят.

      1
      Ответить
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