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    «Зенит» не может выиграть на выезде в еврокубках с 2017 года

    «Зенит» на выезде уступил «Фенербахче» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    За последний год петербургская команда провела восемь гостевых матчей в еврокубках, в которых не одержала ни одной победы. В Глазго, Лейпциге, Минске, Мольде, Праге и Стамбуле сине-бело-голубые уступили, а в Копенгагене и Бордо добились ничьей.

    Последний раз «Зенит» побеждал на выезде в декабре 2017 года. Тогда команда Роберто Манчини обыграла «Реал Сосьедад».

    • Ответный матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
    • Во всех пяти последних домашних играх «Зенит» выиграл. Разница мячей – 15:3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2019 08:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +772

      FCTB 15 февраля 2019, 21:49

      Потому, что игроки зажрались. Убавить им зарплаты в раз 10. И за плохой результат лишать премии. Денег много получают, а толку 0.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 17:30

      В домашней игре Зенит должен победить и пройти дальше. Только вот так ли нужны для него сейчас эти матчи в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +7

      b0mb 13 февраля 2019, 12:54

      Если делаeте cтавки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 февраля 2019, 12:23

      Ждём ответную игру !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 13 февраля 2019, 10:42

      Главное суммарный итог, битва состоит из двух поединков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      BykAs 13 февраля 2019, 10:22

      Это пипец! Мастера хреновы.Мак слабоват в коленках. Бить надо сильно, без шансов для вратаря. И штатного психолога в команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 февраля 2019, 10:14

      если бы не смазанный пенальти ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 09:53

      Статистика не из приятных, но однако эту тенденцию надо исправлять.

      5
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 11:09

      Из всех этих матчей только Лейпциг не прошли и то если помнишь, немцы только в самом конце сравняли счёт..Вся эта ерунда для любителей статистики...Я лично, что то подобное в Турции и ожидала...даже в тотализаторе поставила на турков...0-1 не самый плохой результат, но всё же думаю в Питере выиграем 2-1 и закончим с выступлениями в ЛЕ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 13 февраля 2019, 16:02

      Вполне возможно. И я уже тут не раз писал в разных диспутах с коллегами, что эта ЛЕ и на фиг не нужна. И чем раньше Зенит закончит тем лучше будет для выступления в РПЛ в недельном режиме, не разрываясь на несколько фронтов. Вот Мансити играет сейчас в 4-х турнирах. На сколько их хватит трудно сказать при их качественной скамейке и высоком уровне профессионализма, но физика есть физика и она не беспредельна.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > _Marqella_ 13 февраля 2019, 19:37

      А кого "Зенит" вообще за последние 10 лет "прошли"??? РБ "Лейпциг" и был самый сильный клуб,и сразу облом. Да и тот не из числа топ-клубов,приятный дерзкий новичок!

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Агасфер 13 февраля 2019, 19:58

      Гугл тебе в помощь....за последнии10 лет точно найдёшь кого- нибудь из первой 20-ки..))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 февраля 2019, 09:44

      Ничего страшного! Дома,на Газпром Арене, команда,финансируемая Газпромом,руководимая назначенцами Газпрома,в турнире,официальным спонсором которого является Газпром,непременно победит с нужным Газпрому счётом. Слава Газпрому!!!

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Агасфер 13 февраля 2019, 10:40

      Ересь, какую-то написал.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > woyser 13 февраля 2019, 11:12

      Не приставай к человеку он болен, можно заразится...))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > woyser 13 февраля 2019, 19:35

      Что не так? Опровергни хоть один тезис.Впрочем.я догадался :Ты не веришь в победу "Зенита" дома с необходимым счётом...И это пламенный болельщик с берегов Невы!!! Позор.

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Агасфер 14 февраля 2019, 14:08

      Чтож тебя так бомбит то?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 февраля 2019, 09:43

      Спердяк не может попасть в ЛЧ 15 лет.

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