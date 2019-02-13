«Зенит» не может выиграть на выезде в еврокубках с 2017 года

Потому, что игроки зажрались. Убавить им зарплаты в раз 10. И за плохой результат лишать премии. Денег много получают, а толку 0.
«Зенит» на выезде уступил «Фенербахче» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
За последний год петербургская команда провела восемь гостевых матчей в еврокубках, в которых не одержала ни одной победы. В Глазго, Лейпциге, Минске, Мольде, Праге и Стамбуле сине-бело-голубые уступили, а в Копенгагене и Бордо добились ничьей.
Последний раз «Зенит» побеждал на выезде в декабре 2017 года. Тогда команда Роберто Манчини обыграла «Реал Сосьедад».
- Ответный матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.
- Во всех пяти последних домашних играх «Зенит» выиграл. Разница мячей – 15:3.