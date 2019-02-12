Де Йонг восстановился от травмы и сыграет с «Реалом»

Он-Артур-Бускетс так будет выглядеть полузащита ? Ванёк уже не нужен ? Видаль, понятно, на спад идет. Рафинья не уровень. Коутиньо будет в ротации атаки скорее всего. Только Ракитича могут попросить или он сам попроситься.
Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг сможет сыграть против «Реала» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
Голландец из-за травмы покинул поле в игре 21 тура чемпионата Голландии против «Хераклеса» (0:1). Сообщалось, что 21-летний хавбек может пропустить встречу с мадридским клубом.
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции сказал, что Де Йонг набрал форму.
- В 32 играх текущего сезона у игрока 4 гола и 1 ассист.
- В январе он подписал предварительное соглашение с «Барселоной».
- Соглашение вступит в силу с июля.
- Сумма трансфера составит 75 миллионов евро.
- Матч «Аякс» – «Реал» состоится завтра, 13 февраля.