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    Де Йонг восстановился от травмы и сыграет с «Реалом»

    Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг сможет сыграть против «Реала» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

    Голландец из-за травмы покинул поле в игре 21 тура чемпионата Голландии против «Хераклеса» (0:1). Сообщалось, что 21-летний хавбек может пропустить встречу с мадридским клубом.

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции сказал, что Де Йонг набрал форму.

    • В 32 играх текущего сезона у игрока 4 гола и 1 ассист.
    • В январе он подписал предварительное соглашение с «Барселоной».
    • Соглашение вступит в силу с июля.
    • Сумма трансфера составит 75 миллионов евро.
    • Матч «Аякс» – «Реал» состоится завтра, 13 февраля.

    Источник: Официальный твиттер «Аякса»

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    12.02.2019 23:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 февраля 2019, 10:05

      Он-Артур-Бускетс так будет выглядеть полузащита ? Ванёк уже не нужен ? Видаль, понятно, на спад идет. Рафинья не уровень. Коутиньо будет в ротации атаки скорее всего. Только Ракитича могут попросить или он сам попроситься.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ItalianFootball 13 февраля 2019, 18:36

      зае пок будет полузащита ! Но ванька то нужен будет пока притрется де йонг ! а вон видаль вообще нахрен нужен ! РАФИНЬЯ больше к атаке !

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