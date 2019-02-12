Де Йонг восстановился от травмы и сыграет с «Реалом»

Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг сможет сыграть против «Реала» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Голландец из-за травмы покинул поле в игре 21 тура чемпионата Голландии против «Хераклеса» (0:1). Сообщалось, что 21-летний хавбек может пропустить встречу с мадридским клубом.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции сказал, что Де Йонг набрал форму.