Sky News Arabi: «Ювентус» готовит 200 миллионов для покупки Салаха

Туринский «Ювентус» планирует приобрести форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщает 90min со ссылкой на Sky News Arabi.

Трансфер оценивается в 200 миллионов евро. Потенциальную сделку уже одобрил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Сообщается, что Салах должен стать заменой аргентинцу Пауло Дибале, у которого осложнились отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Если подписать Салаха не удастся, «Ювентус» намерен подписаться полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.