Sky News Arabi: «Ювентус» готовит 200 миллионов для покупки Салаха

эти тоже походу тронулись умом ,псж и мс хотят растоптать по трансферам
Туринский «Ювентус» планирует приобрести форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщает 90min со ссылкой на Sky News Arabi.
Трансфер оценивается в 200 миллионов евро. Потенциальную сделку уже одобрил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Сообщается, что Салах должен стать заменой аргентинцу Пауло Дибале, у которого осложнились отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.
Если подписать Салаха не удастся, «Ювентус» намерен подписаться полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.
- В нынешнем сезоне Салах провел 26 матчей в АПЛ, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.
- Он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Англии вместе с Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».