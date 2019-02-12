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    Sky News Arabi: «Ювентус» готовит 200 миллионов для покупки Салаха

    Туринский «Ювентус» планирует приобрести форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщает 90min со ссылкой на Sky News Arabi.

    Трансфер оценивается в 200 миллионов евро. Потенциальную сделку уже одобрил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Сообщается, что Салах должен стать заменой аргентинцу Пауло Дибале, у которого осложнились отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

    Если подписать Салаха не удастся, «Ювентус» намерен подписаться полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.

    • В нынешнем сезоне Салах провел 26 матчей в АПЛ, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.
    • Он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Англии вместе с Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

    Источник: Sky News Arabi

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    12.02.2019 08:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 12 февраля 2019, 17:41

      эти тоже походу тронулись умом ,псж и мс хотят растоптать по трансферам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 12 февраля 2019, 14:28

      А какой клуб откажется от Салаха ? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 12:21

      Планов громодье.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > zigbert 12 февраля 2019, 12:34

      А подпишут кого нить в Италии и то если продадут дибалу .

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 февраля 2019, 12:09

      хахахахахахахахахааахаха !!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 12 февраля 2019, 11:13

      Дон баллон и скей невс арабий совместно работает?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 12 февраля 2019, 10:32

      И Салаха хотят, и Хамеса, и Рэмзи подписали уже. Куда девать то всех будут?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 12 февраля 2019, 12:09

      вот такие дураки и верят в эту лабуду !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 12 февраля 2019, 14:52

      Ты знаешь определение слова "хочет"?

      Видимо, нет. Что и неудивительно. Уровень образования в твоём кишлаке так и остался в 16-ом веке.)))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 12 февраля 2019, 16:14

      ой ой ! уровень образования )))) че ты пьяный колхозник то знаешь ?

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 12 февраля 2019, 17:17

      Очевидно, что больше необразованного пастуха ишаков.)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 12 февраля 2019, 20:36

      пьянь тупоголовая че еще скажешь про тебя пропойка.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 00:48

      Подучи русский, а лучше ишаков паси, это прям твоё.)))

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 февраля 2019, 10:03

      Не ну раз Рон одобрил.

      2
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