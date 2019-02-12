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    Модрич, Бензема и другие игроки «Реала» подвозят на тренировки Винисиуса, у которого нет водительских прав

    Издание Bleacher Report опубликовало материал о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре.

    В статье рассказывается о выступлении бразильца за «Фламенго», переходе в мадридский клуб в июле 2018 года за 61 миллион евро, дебюте в Эль Класико, в котором 18-летний форвард стал самым молодым его участником в 21 веке.

    «Одноклубники Карим Бензема, Серхио Рамос, Марсело, Каземиро и Лука Модрич живут рядом с ним, что для него очень удобно. У него до сих пор нет водительских прав, поэтому приходится полагаться на то, что партнеры подвезут до тренировочной базы клуб в Вальдебебасе», — сказано в тексте.

    • В августе 2018, спустя месяц после перехода игрока, сообщалось, что клуб может отдать его в аренду.
    • В 27 матчах всех турниров Винисиус забил 7 голов и отдал 12 ассистов.
    • Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

    Источник: Bleacher Report

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    12.02.2019 01:45
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