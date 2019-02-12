Модрич, Бензема и другие игроки «Реала» подвозят на тренировки Винисиуса, у которого нет водительских прав

Издание Bleacher Report опубликовало материал о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре.
В статье рассказывается о выступлении бразильца за «Фламенго», переходе в мадридский клуб в июле 2018 года за 61 миллион евро, дебюте в Эль Класико, в котором 18-летний форвард стал самым молодым его участником в 21 веке.
«Одноклубники Карим Бензема, Серхио Рамос, Марсело, Каземиро и Лука Модрич живут рядом с ним, что для него очень удобно. У него до сих пор нет водительских прав, поэтому приходится полагаться на то, что партнеры подвезут до тренировочной базы клуб в Вальдебебасе», — сказано в тексте.
- В августе 2018, спустя месяц после перехода игрока, сообщалось, что клуб может отдать его в аренду.
- В 27 матчах всех турниров Винисиус забил 7 голов и отдал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.