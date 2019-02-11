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    «Монако»: «У Головина ушиб лодыжки с микротрещиной. Срок возвращения будет зависеть от динамики лечения»

    «Монако» выступило с официальным заявлением по поводу травмы полузащитника Александра Головина, полученной им в матче 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2). Футболиста из-за повреждения заменили на 69-й минуте.

    У россиянина диагностирован ушиб с микротрещиной наружной кости правой лодыжки. Его отсутствие будет зависеть от динамики лечения.

    Сегодня СМИ сообщили, что Головин выбыл на два-три дня.

    • Ближайшую встречу монегаски проведут в субботу, 16 февраля, с «Нантом».
    • Головин в этом сезон сыграл за «Монако» 21 матч, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    11.02.2019 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +644

      кран 13 февраля 2019, 12:57

      Что? Опять? Через матч травмы получает)

      0
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      Рейтинг: -27

      cez41 11 февраля 2019, 19:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -4
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 февраля 2019, 18:45

      да при чём тут динамика,главное чтобы Саньку зарплату вовремя,без задержек выплачивали...

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 18:19

      Ну вот теперь всё ясно, когда информация из клуба. А "Фейк-Экспрессу" надо не только по голеностопу стукнуть, но и по рукам, чтобы издание не позорили своими вбросами и фейками выдаваемыми за инсайд.

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 11 февраля 2019, 18:47

      Да за два три дня трещину не залечишь.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 11 февраля 2019, 18:54

      Конечно лечение займёт больше времени." С-Э" просто деградирует с этими своими фейками. Там есть толковые ребята пишут хороший материал, но вот первым прокукарекать по любому событию от некоторых сотрудников действующих и бывших, они только себя выставляют митрофанушками.

      3
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 11 февраля 2019, 18:11

      Спорт-Экспресс написал, что всё в поряде -через 2-3 дня будет в строю!

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