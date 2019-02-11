«Монако»: «У Головина ушиб лодыжки с микротрещиной. Срок возвращения будет зависеть от динамики лечения»

Что? Опять? Через матч травмы получает)
«Монако» выступило с официальным заявлением по поводу травмы полузащитника Александра Головина, полученной им в матче 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2). Футболиста из-за повреждения заменили на 69-й минуте.
У россиянина диагностирован ушиб с микротрещиной наружной кости правой лодыжки. Его отсутствие будет зависеть от динамики лечения.
Сегодня СМИ сообщили, что Головин выбыл на два-три дня.
- Ближайшую встречу монегаски проведут в субботу, 16 февраля, с «Нантом».
- Головин в этом сезон сыграл за «Монако» 21 матч, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.