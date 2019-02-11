«Спорт-Экспресс»: Головин пропустит два-три дня из-за ушиба голеностопа

Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет тренироваться в общей группе в течение двух-трех дней.

Вчера россиянин получил повреждение в матче 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2). Сегодня медобследование подтвердило, что у футболиста ушиб голеностопа.