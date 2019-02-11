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    «Спорт-Экспресс»: Головин пропустит два-три дня из-за ушиба голеностопа

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет тренироваться в общей группе в течение двух-трех дней.

    Вчера россиянин получил повреждение в матче 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2). Сегодня медобследование подтвердило, что у футболиста ушиб голеностопа.

    • Ближайшую встречу монегаски проведут в субботу, 16 февраля, с «Нантом».
    • Головин в этом сезон сыграл за «Монако» 21 матч, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2019 16:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 18:08

      Ну это не самая плохая новость. Здоровья Александр.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 февраля 2019, 17:35

      Следующая новость Головин пропустил пол часа сидя на толчке )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 11 февраля 2019, 17:25

      Радует

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 февраля 2019, 17:13

      Господи, а разговоров-то о травме было...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 17:06

      Это хорошо, что кроме ушиба нет других проблем с голеностопом. Может с Нантом и выйдет на замену или пропустит в зависимости от самочувствия.

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