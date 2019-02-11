«Спорт-Экспресс»: Головин пропустит два-три дня из-за ушиба голеностопа

Ну это не самая плохая новость. Здоровья Александр.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет тренироваться в общей группе в течение двух-трех дней.
Вчера россиянин получил повреждение в матче 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2). Сегодня медобследование подтвердило, что у футболиста ушиб голеностопа.
- Ближайшую встречу монегаски проведут в субботу, 16 февраля, с «Нантом».
- Головин в этом сезон сыграл за «Монако» 21 матч, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.