«Зенит» отправился в Стамбул на матч с «Фенербахче»

Удачи Зениту! Оптимальный результат - результативная победа или ничья
«Зенит» отправился на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».
Сегодня футболисты петербургской команды вылетели в Стамбул.
Вечером состоится пресс-конференция и открытая тренировка на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
Матч «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 12 февраля. Начало встречи – в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
- «Фенербахче» занимает 13-е место в чемпионате Турции.
- Ответная игра команд пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.