«Зенит» отправился в Стамбул на матч с «Фенербахче»

«Зенит» отправился на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».

Сегодня футболисты петербургской команды вылетели в Стамбул.

Вечером состоится пресс-конференция и открытая тренировка на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Матч «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 12 февраля. Начало встречи – в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.