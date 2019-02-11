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    «Зенит» отправился в Стамбул на матч с «Фенербахче»

    «Зенит» отправился на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».

    Сегодня футболисты петербургской команды вылетели в Стамбул.

    Вечером состоится пресс-конференция и открытая тренировка на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

    Матч «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 12 февраля. Начало встречи – в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
    • «Фенербахче» занимает 13-е место в чемпионате Турции.
    • Ответная игра команд пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    11.02.2019 11:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 11 февраля 2019, 18:48

      Удачи Зениту! Оптимальный результат - результативная победа или ничья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 17:02

      Для Зенита главное сделать результат ,позволяющий ответную игру на своем поле проводить с большей уверенностью.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:32

      Завтра посмотрим матч и по болеем за Зенит. Успешный результат с приемлемой игрой будет неплохим стартом в официальных матчах этого года.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      krim63 11 февраля 2019, 15:47

      Удачи 0-2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 13:07

      Надеемся, что Зеня переиграет Феню !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 12:48

      Надо проучить бахчеводов.

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