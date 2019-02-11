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    Гвардиола: «Агуэро каждый сезон забивает много голов. Я восхищаюсь такими игроками»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Челси» (6:0).

    «Я уже много раз говорил, что Серхио каждый сезон забивает много голов. Я восхищаюсь такими игроками – стабильными. Молодые приходят, но некоторые остаются надолго. Это впечатляет.

    Нужно дождаться матча «Ливерпуля» на «Олд Траффорд», потому что у нас на одну игру больше. Если они выиграют, то снова будут лидерами, а мы будем позади. Но я горд командой», – сказал Гвардиола.

    • Агуэро забил три гола в этом матче
    • Сейчас «Сити» возглавляет таблицу с 65 очками.
    • «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» 24 февраля.

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    Источник: BBC

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    11.02.2019 01:15
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