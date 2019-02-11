Гвардиола: «Агуэро каждый сезон забивает много голов. Я восхищаюсь такими игроками»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Челси» (6:0).

«Я уже много раз говорил, что Серхио каждый сезон забивает много голов. Я восхищаюсь такими игроками – стабильными. Молодые приходят, но некоторые остаются надолго. Это впечатляет.

Нужно дождаться матча «Ливерпуля» на «Олд Траффорд», потому что у нас на одну игру больше. Если они выиграют, то снова будут лидерами, а мы будем позади. Но я горд командой», – сказал Гвардиола.

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