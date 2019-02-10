Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хамес: «Боруссия» сейчас под давлением, но мы находимся в такой ситуации всегда»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес прокомментировал изменения в турнирной таблице Бундеслиги.

    Мюнхенцы после победы над «Шальке» (3:1) сократили отставание от лидера чемпионской гонки «Боруссии» до пяти очков. Команда Люсьена Фавра сыграла вничью 3:3 с «Хоффенхаймом», пропустив 3 гола за 12 минут в концовке.

    «Они знают (о «Боруссии» – прим. «Бомбаридра»), что им все равно еще предстоит приехать сюда. Поэтому они тоже сейчас под давлением.

    Но находимся в такой ситуации всегда. Думаю, «Бавария» будет поддерживать высокий уровень», – сказал 27-летний Хамес.

    • Колумбиец проводит второй сезон в мюнхенском клубе.
    • На его счету 3 гола и 4 ассиста в 16 играх сезона.
    • В июле 2017 года «Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» на два года.

    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2019 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11