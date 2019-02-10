Хамес: «Боруссия» сейчас под давлением, но мы находимся в такой ситуации всегда»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес прокомментировал изменения в турнирной таблице Бундеслиги.

Мюнхенцы после победы над «Шальке» (3:1) сократили отставание от лидера чемпионской гонки «Боруссии» до пяти очков. Команда Люсьена Фавра сыграла вничью 3:3 с «Хоффенхаймом», пропустив 3 гола за 12 минут в концовке.

«Они знают (о «Боруссии» – прим. «Бомбаридра»), что им все равно еще предстоит приехать сюда. Поэтому они тоже сейчас под давлением.

Но находимся в такой ситуации всегда. Думаю, «Бавария» будет поддерживать высокий уровень», – сказал 27-летний Хамес.