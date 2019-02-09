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    The Sun: Аллегри публично сделал выговор Дибале на тренировке «Ювентуса»

    Главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возмутил поступок аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

    По данным английского источника, гнев тренера вызвал тот факт, что форвард покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку до окончания матча 22-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (3:3). Дибала весь матч провел среди резервистов.

    На следующей тренировке после матча Аллегри публично отчитал форварда, а тот принес извинения.

    • В нынешнем сезоне 25-летний Дибала принял участие в 19 матчах чемпионата Италии
    • Аргентинец забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
    • «Ювентус» – лидер Серии А с 60 очками и 9-балльным отрывом от «Наполи».

    Источник: The Sun

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    09.02.2019 10:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 13:46

      Хорошо еще что понял свою ошибку. Из за таких выходок может разгореться конфликт.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > zigbert 9 февраля 2019, 13:50

      хотя это же the sun как и дон балон веры нету !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 11:14

      Игровая дисциплина не только на футбольном поле, но и на скамейке.

      4
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