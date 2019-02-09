The Sun: Аллегри публично сделал выговор Дибале на тренировке «Ювентуса»

Главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возмутил поступок аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

По данным английского источника, гнев тренера вызвал тот факт, что форвард покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку до окончания матча 22-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (3:3). Дибала весь матч провел среди резервистов.

На следующей тренировке после матча Аллегри публично отчитал форварда, а тот принес извинения.