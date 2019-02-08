Семья Салы: «Хотели бы поблагодарить вас за любовь и поддержку в самое болезненное время в наших жизнях»

Семья погибшего нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы выступила со словами благодарности за проявленную поддержку.

Аргентинец в январе перешел в валлийский клуб из «Нанта». После подписания контракта он вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами. 21 числа футболист вылетел обратно в Уэльс на частном самолете, который пилотировал Дэвид Ибботсон. Самолет пропал с радаров, не добравшись до места назначения.

Были организованы поиски, в результате которых на этой неделе на дне Ла-Манша обнаружили обломки самолета, а в нем – тело Салы. Ибботсона до сих пор не нашли.

«Мы хотели бы поблагодарить вас за все ваши знаки любви и поддержки в самое болезненное время в наших жизнях.

Наблюдение за тем, как весь мир мобилизовался поддержать нас в наших поисках, было бесконечно драгоценной помощью. Благодаря вам мы теперь можем скорбеть по нашему сыну и брату.

В утро пятницы наши мысли обращаются к Дэвиду Ибботсону и его семье в надежде, что власти сделают все возможное, чтобы найти его», – говорится в заявлении родственников.

Сала выступал за «Нант» с 2015 года.

Нападающий провел за команду 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.

Сала погиб