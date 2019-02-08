Озил – о смерти Салы: «Нет слов, чтобы описать, как это печально»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выложил «сторис», в котором выразил скорбь в связи со смертью форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.

«Нет слов, чтобы описать, как это печально. Мысли и молитвы уходят к его семье, а также к семье пилота. Покойся с миром, Эмилиано», – написал немец.