Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Озил – о смерти Салы: «Нет слов, чтобы описать, как это печально»

    Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выложил «сторис», в котором выразил скорбь в связи со смертью форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.

    «Нет слов, чтобы описать, как это печально. Мысли и молитвы уходят к его семье, а также к семье пилота. Покойся с миром, Эмилиано», – написал немец.

    • 28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно.
    • Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.
    • Поисковая группа обнаружила самолет на дне Ла-Манша. Операция по подъему тела проводилась Комиссией по расследованию авиапроисшествий Британии и компанией, нанятой родственниками футболиста.

    Источник: Инстаграм Месута Озила

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2019 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11