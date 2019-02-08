Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Десять самых высокооплачиваемых футболистов Европы. В списке – три игрока «Барселоны»

    Французская газета L'Équipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов европейских чемпионатов.

    1) Лионель Месси («Барселона») – 8,3 миллиона евро в месяц
    2) Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,7
    3) Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3
    4) Неймар («ПСЖ») – 3,06
    5) Луис Суарес («Барселона») – 2,9
    6) Гарет Бэйл («Реал») – 2,5
    7) Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3
    8) Алексис Санчес («МЮ») – 2,28
    9) Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73
    10) Месут Озил («Арсенал») – 1,6.

    • В рейтинге указаны зарплаты до вычета налогов.
    • В топ-10 нет ни одного представителя Бундеслиги.

    Источник: L'Équipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2019 07:09
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 8 февраля 2019, 16:08

      И с такими зп некоторые чморики еще укрываются от налогов, позорище...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 14:45

      Мбаппе смотрит на этот список сквозь слезы ,но у него все впереди.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 8 февраля 2019, 12:55

      1 млн евро равен 2 тысячам купюр по 500 евро с общим их весом в 2 килограмма 240 грамм. 8,3 миллиона евро весят 18 килограмм 592 грамма.
      1млн рублей равен 2 тысячам купюр по 500 рублей с общим их весом в 1 килограмм 940 грамм. 8,3 миллиона евро по нынешнему курсу составляют 620 млн 508 тыс. рублей с общим их весом в 16 килограмм 102 грамма.
      Вывод очевиден, напрашивается сам собой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > ilichkadr 8 февраля 2019, 14:31

      А в попугаях посчитать слабо?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > ilichkadr 8 февраля 2019, 14:41

      Вывод один -если носить купюры в мешках ,то лучше наши деревянные.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > zigbert 8 февраля 2019, 14:51

      Вот и я к тому же..........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > serppion 8 февраля 2019, 14:52

      Слабо, поскольку не знаю длину удава, стоимость одного попугая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 12:33

      Интересно, а как выглядит первая десятка РФПЛ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 13:57

      Погугли, передес был первый с 5 лямами в месяц, вроде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 февраля 2019, 10:57

      Мне бы недельной ЗП Месси на всю жизнь хватило

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > ufos73 8 февраля 2019, 11:39

      21 млн рублей в день. Но мы не будем считать чужие деньги

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > justozavr 8 февраля 2019, 12:17

      И думать о том, что бы купил на эти деньги... )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > ufos73 8 февраля 2019, 12:38

      Делов-то, просто тебе нужно подтянуться по игре до его уровня и всё.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 8 февраля 2019, 09:49

      Тот не ловкий момент, когда один аргентинец зарабатывает как 10000 россиян.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Добрый Бобер 8 февраля 2019, 10:11

      У нас в стране есть россияне, которые зарабатывают как 100 000 россиян.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ItalianFootball 8 февраля 2019, 10:31

      При этом не работая.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > ItalianFootball 8 февраля 2019, 11:43

      Это понятно. Если бы статья была про доходы Абрамовича, то и комментарий был бы про Абрамовича.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > FENIX-SL 8 февраля 2019, 14:02

      Ну это так же как если копир, то Ксерокс, если внедорожник, то Джип.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > FENIX-SL 9 февраля 2019, 09:54

      Поверхностно товарищ судит. Уже в нарицательные фамилию занес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 8 февраля 2019, 09:18

      Месси - в месяц??? *******
      Они еще проворачивают махинации с налогами...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 8 февраля 2019, 07:40

      В Бундеслиге не переплачивает даже Бавария, что очень хорошо. А Озил и Санчес - это очень серьезные промахи. Не играют они и на половину этих денег. Самое страшное для Арсенала и МЮ, что им никто близко эту зарплату не даст ( только если в СА, Катаре или Китае). Так что избавиться от этих футболистов будет очень сложно. Кто ж захочет такую зарплату терять.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11