Десять самых высокооплачиваемых футболистов Европы. В списке – три игрока «Барселоны»

И с такими зп некоторые чморики еще укрываются от налогов, позорище...!
Французская газета L'Équipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов европейских чемпионатов.
1) Лионель Месси («Барселона») – 8,3 миллиона евро в месяц
2) Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,7
3) Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3
4) Неймар («ПСЖ») – 3,06
5) Луис Суарес («Барселона») – 2,9
6) Гарет Бэйл («Реал») – 2,5
7) Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3
8) Алексис Санчес («МЮ») – 2,28
9) Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73
10) Месут Озил («Арсенал») – 1,6.
- В рейтинге указаны зарплаты до вычета налогов.
- В топ-10 нет ни одного представителя Бундеслиги.