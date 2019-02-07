Журналист Симонов: «Слова Жамалетдинова о Слуцком? Знаю, что тренер не видел в игроке потенциала»

Ранее нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов заявил, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий его не ценил как игрока. Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов прокомментировал слова спортсмена.

«В одном игроке тренер видит потенциал, в другом – нет. Слуцкий видел фантастический потенциал в Александре Головине, вложил в него много труда. Насколько мне известно, в Жамалетдинове Слуцкий такого потенциала не видел», – сказал журналист.