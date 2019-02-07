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    Журналист Симонов: «Слова Жамалетдинова о Слуцком? Знаю, что тренер не видел в игроке потенциала»

    Ранее нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов заявил, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий его не ценил как игрока. Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов прокомментировал слова спортсмена.

    «В одном игроке тренер видит потенциал, в другом – нет. Слуцкий видел фантастический потенциал в Александре Головине, вложил в него много труда. Насколько мне известно, в Жамалетдинове Слуцкий такого потенциала не видел», – сказал журналист.

    • Жамалетдинов дебютировал за основной состав ЦСКА 9 апреля 2017 года в матче с «Краснодаром» (1:1), выйдя на поле на 90-й минуте
    • Всего форвард провел за первую команду красно-синих 41 неполный матч, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Слуцкий сейчас тренирует «Витесс».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2019 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 февраля 2019, 14:03

      Просто обоим удачи. Делами а не словами, надо доказывать!

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