Товарищеские матчи. «Динамо» не справилось с японским клубом, «Ахмат» обыграл «Вольфсберг»

Состоялись товарищеские матчи с участием клубов РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть представителя японского чемпионата.

В другой встрече «Енисей» обменялся тремя голами с «Сочи». Красноярцы идут в РПЛ последними.

Товарищеские матчи

Енисей (Россия) – Сочи (Россия) – 3:3 (1:1)

Динамо (Россия) – Сенан (Япония) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Грулев, 79; 1:1 – Камия, 81.

Ахмат (Россия) – Вольфсберг (Австрия) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Иванов, 2; 2:0 – Раванелли, 11 (с пенальти); 2:1 – 13.