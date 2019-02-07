Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеские матчи. «Динамо» не справилось с японским клубом, «Ахмат» обыграл «Вольфсберг»

    Состоялись товарищеские матчи с участием клубов РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть представителя японского чемпионата.

    В другой встрече «Енисей» обменялся тремя голами с «Сочи». Красноярцы идут в РПЛ последними.

    Товарищеские матчи

    Енисей (Россия) – Сочи (Россия) – 3:3 (1:1)

    Динамо (Россия) – Сенан (Япония) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Грулев, 79; 1:1 – Камия, 81.

    Ахмат (Россия) – Вольфсберг (Австрия) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Иванов, 2; 2:0 – Раванелли, 11 (с пенальти); 2:1 – 13.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2019 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 7 февраля 2019, 19:09

      А как вчера КС сыграли с Партизаном, почему бомбардир не пишет...???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11