UOL: Дани Алвес хочет покинуть «ПСЖ», чтобы работать с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес планирует дебют в английской Премьер-лиге после этого сезона.

35-летний бразилец хочет подписать контракт с «Манчестер Сити», чтобы вновь поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Вместе с испанцем защитник выступал в «Барселоне».

Действующий контракт Алвеса с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2019 года.