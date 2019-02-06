UOL: Дани Алвес хочет покинуть «ПСЖ», чтобы работать с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Вряд ли это сейчас возможно Дани.
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес планирует дебют в английской Премьер-лиге после этого сезона.
35-летний бразилец хочет подписать контракт с «Манчестер Сити», чтобы вновь поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Вместе с испанцем защитник выступал в «Барселоне».
Действующий контракт Алвеса с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2019 года.
- Бразилец стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. Ранее он выступал в составе «Ювентуса», «Барселоны», «Севильи» и бразильского клуба «Баия».
- В нынешнем сезоне Алвес отдал 2 результативные передачи в 8 матчах французской Лиги 1.
- В остальных турнирах защитник принял участие в 5 встречах.