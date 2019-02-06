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    UOL: Дани Алвес хочет покинуть «ПСЖ», чтобы работать с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес планирует дебют в английской Премьер-лиге после этого сезона.

    35-летний бразилец хочет подписать контракт с «Манчестер Сити», чтобы вновь поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Вместе с испанцем защитник выступал в «Барселоне».

    Действующий контракт Алвеса с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2019 года.

    • Бразилец стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. Ранее он выступал в составе «Ювентуса», «Барселоны», «Севильи» и бразильского клуба «Баия».
    • В нынешнем сезоне Алвес отдал 2 результативные передачи в 8 матчах французской Лиги 1.
    • В остальных турнирах защитник принял участие в 5 встречах.

    Источник: UOL

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    06.02.2019 08:02
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:19

      Вряд ли это сейчас возможно Дани.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 февраля 2019, 09:40

      давай в Зенит они сейчас всех старичков собирают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 6 февраля 2019, 08:05

      Уже поздно чувак

      -1
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