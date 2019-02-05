Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Football Italia: «Интер» не получит штраф, потому что расистские кричалки болельщиков освистали другие фанаты

    «Интер» не получит штраф за проявление расизма в матче 22 тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:1).

    По информации Football Italia, Федерация футбола страны подтвердила факт оскорблений на расовой почве со стороны болельщиков «нерадзурри». При этом клуб не получит наказания, потому что вскоре кричалки были заглушены свистом других болельщиков.

    24 декабря в матче против «Наполи» (0:1, 18-й тур, 24 декабря) около 7400 фанатов миланского клуба оскорбили защитника Калиду Кулибали. FIGC наказала «Интер» двумя матчами без болельщиков.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 23:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 февраля 2019, 09:43

      М-да-а-а-а,хитропопых итальянцев голыми руками не возьмёшь! Надо попробовать взять это на вооружение нашим бузотёрам.Одной части освистать "Реал",к примеру,а второй части-возмутиться этим.Лучше у микрофонов западных СМИ. Итог : всё равно команду уделает УЕФА....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 февраля 2019, 00:54

      Походу ничего сделать с ультрас не могут, вот и придумывают фуфлоОтмазки...А болелы Интера ну не любят баклажаноФФ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 23:57

      Короче в Интере гражданская война Севера и Юга.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11