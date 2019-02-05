Football Italia: «Интер» не получит штраф, потому что расистские кричалки болельщиков освистали другие фанаты

«Интер» не получит штраф за проявление расизма в матче 22 тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:1).

По информации Football Italia, Федерация футбола страны подтвердила факт оскорблений на расовой почве со стороны болельщиков «нерадзурри». При этом клуб не получит наказания, потому что вскоре кричалки были заглушены свистом других болельщиков.

24 декабря в матче против «Наполи» (0:1, 18-й тур, 24 декабря) около 7400 фанатов миланского клуба оскорбили защитника Калиду Кулибали. FIGC наказала «Интер» двумя матчами без болельщиков.