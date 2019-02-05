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    Бакайоко: «Милан» находится на другой планете. Кто бы не хотел остаться здесь надолго?»

    Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко заявил, что отлично чувствует себя в итальянском клубе и хотел бы остаться здесь подольше.

    Прошлым летом 24-летний футболист перешел в «Милан» из «Челси» на правах аренды до конца сезона-2018/19 с правом выкупа.

    «Прямо сейчас дела у клуба и у меня идут хорошо. Не было переломного момента. Я просто хотел показать, что достаточно хорош для большого клуба. «Милан» находится на другой планете.

    В первый день меня встретили Мальдини [директор по стратегическому развитию] и Леонардо [спортивный и технический директор]. И вы сразу понимаете, с кем имеете дело.

    На «Сан-Сиро» необыкновенная атмосфера. «Милан» – легендарный клуб. Кто не хотел бы остаться в таком клубе на долгое время? Тем не менее, у меня все еще контракт с «Челси» на ближайшие три года. В этой ситуации я не решаю все», – сказал Бакайоко.

    • Соглашение француза с «Челси» рассчитано до 2022 года.
    • В этом сезоне Бакайоко провел за миланцев 26 матчей и не сделал результативных действий.

    Источник: Football Italia

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    05.02.2019 17:47
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 февраля 2019, 19:09

      На другой планете Милан был в начале 90-х.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 > Бухбух 6 февраля 2019, 19:17

      В нулевых было ещё 2 ушастых

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