Бакайоко: «Милан» находится на другой планете. Кто бы не хотел остаться здесь надолго?»

Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко заявил, что отлично чувствует себя в итальянском клубе и хотел бы остаться здесь подольше.

Прошлым летом 24-летний футболист перешел в «Милан» из «Челси» на правах аренды до конца сезона-2018/19 с правом выкупа.

«Прямо сейчас дела у клуба и у меня идут хорошо. Не было переломного момента. Я просто хотел показать, что достаточно хорош для большого клуба. «Милан» находится на другой планете.

В первый день меня встретили Мальдини [директор по стратегическому развитию] и Леонардо [спортивный и технический директор]. И вы сразу понимаете, с кем имеете дело.

На «Сан-Сиро» необыкновенная атмосфера. «Милан» – легендарный клуб. Кто не хотел бы остаться в таком клубе на долгое время? Тем не менее, у меня все еще контракт с «Челси» на ближайшие три года. В этой ситуации я не решаю все», – сказал Бакайоко.