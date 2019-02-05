Несколько топ-клубов Европы хотят купить у «Бенфики» Фелиша. Отступные за хавбека – 120 миллионов

Смотрел Спортинг - Бенфика, так этот малый там просто отжигал, красавчик просто! Я думаю он не задержится в Бенфике!
Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш привлек внимание нескольких европейских топ-клубов.
По информации Record, информацию о 19-летнем футболисте уже запросили «Реал», «Ювентус», «ПСЖ», «Монако», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Сумма отступных за португальца составляет 120 миллионов евро.
- В этом сезоне Фелиш провел за лиссабонскую команду 21 матч, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами.
- Контракт хавбека с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года.