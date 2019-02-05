Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Несколько топ-клубов Европы хотят купить у «Бенфики» Фелиша. Отступные за хавбека – 120 миллионов

    Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш привлек внимание нескольких европейских топ-клубов.

    По информации Record, информацию о 19-летнем футболисте уже запросили «Реал», «Ювентус», «ПСЖ», «Монако», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

    Сумма отступных за португальца составляет 120 миллионов евро.

    • В этом сезоне Фелиш провел за лиссабонскую команду 21 матч, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами.
    • Контракт хавбека с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Record

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 февраля 2019, 17:44

      Смотрел Спортинг - Бенфика, так этот малый там просто отжигал, красавчик просто! Я думаю он не задержится в Бенфике!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11