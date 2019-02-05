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    Черчесов встретился с Моуринью на матче КХЛ

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выложил в инстаграме фотографию с экс-тренером «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Специалисты встретились во время матча Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и петербургским СКА. В начале игры Моуринью произвел стартовое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал.

    «С Жозе Моуринью на хоккейном матче «Авангард» – СКА», – подписал Черчесов фото с португальцем.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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    05.02.2019 14:11
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 21:40

      Любители хоккея.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 5 февраля 2019, 15:12

      Теперь понятно, почему он упал)))

      0
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