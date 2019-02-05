Черчесов встретился с Моуринью на матче КХЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выложил в инстаграме фотографию с экс-тренером «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Специалисты встретились во время матча Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и петербургским СКА. В начале игры Моуринью произвел стартовое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал.

«С Жозе Моуринью на хоккейном матче «Авангард» – СКА», – подписал Черчесов фото с португальцем.