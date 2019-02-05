Sport24: «Сантос» отказался от приобретения Роши и выбрал Куэву

Рошу продать будет трудно.
Нападающий «Спартака» Педро Роша не перейдет в «Сантос».
По информации Sport24, бразильский клуб решил не приобретать футболиста москвичей, а вместо этого купить полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэву.
Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Сантосу» в 7 миллионов евро, а перуанец переедет в Бразилию на правах годичной аренды, после чего заключит трехлетний контракт.
- Куэва перешел в «Краснодаре» в июле 2018 года из «Сан-Паулу» за 8 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за черно-зеленых 23 матчах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.