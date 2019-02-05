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    Sport24: «Сантос» отказался от приобретения Роши и выбрал Куэву

    Нападающий «Спартака» Педро Роша не перейдет в «Сантос».

    По информации Sport24, бразильский клуб решил не приобретать футболиста москвичей, а вместо этого купить полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэву.

    Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Сантосу» в 7 миллионов евро, а перуанец переедет в Бразилию на правах годичной аренды, после чего заключит трехлетний контракт.

    • Куэва перешел в «Краснодаре» в июле 2018 года из «Сан-Паулу» за 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за черно-зеленых 23 матчах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    05.02.2019 13:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 19:17

      Рошу продать будет трудно.

      2
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      Рейтинг: +10

      abv0 5 февраля 2019, 15:00

      Если делаете ставки -> bet-group.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 5 февраля 2019, 14:47

      Купили за 8, продали за 7. Всегда удивлялся такому бизнесу.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 февраля 2019, 14:41

      так вроде бы Спартак отказался Рошу продавать

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > piligrim1986 5 февраля 2019, 14:50

      Скорее потому, что никому не нужен. Разве что за копейки, намного ниже той стоимости которую выплатил Спартак.

      1
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 5 февраля 2019, 14:02

      Разумное решение. Кому нужен этот Роша.

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