Sport24: «Сантос» отказался от приобретения Роши и выбрал Куэву

Нападающий «Спартака» Педро Роша не перейдет в «Сантос».

По информации Sport24, бразильский клуб решил не приобретать футболиста москвичей, а вместо этого купить полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэву.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Сантосу» в 7 миллионов евро, а перуанец переедет в Бразилию на правах годичной аренды, после чего заключит трехлетний контракт.