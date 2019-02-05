UOL Esporte: Куэва из «Краснодара» перейдет в «Сантос» за 7 миллионов

«Сантос» согласовал с «Краснодаром» переход Кристиана Куэвы за 7 миллионов долларов.

С трансфера 27-летнего перуанца 10% от суммы получит «Сан-Паулу» – прежний клуб Куэвы, обладающий опцией обратного выкупа.

«Сантос» арендует игрока на год, а потом подпишет с ним контракт на три года.