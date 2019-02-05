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    UOL Esporte: Куэва из «Краснодара» перейдет в «Сантос» за 7 миллионов

    «Сантос» согласовал с «Краснодаром» переход Кристиана Куэвы за 7 миллионов долларов.

    С трансфера 27-летнего перуанца 10% от суммы получит «Сан-Паулу» – прежний клуб Куэвы, обладающий опцией обратного выкупа.

    «Сантос» арендует игрока на год, а потом подпишет с ним контракт на три года.

    • В борьбе за Куэву бразильский клуб опередил аргентинский «Индепендьенте».
    • «Сантос» будет платить хавбеку 2 миллиона долларов в год до вычета налогов.
    • В составе «Краснодара» перуанец провел 23 матча, в которых забил один мяч и отдал один ассист.

    Источник: UOL Esporte

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    05.02.2019 08:08
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