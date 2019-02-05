UOL Esporte: Куэва из «Краснодара» перейдет в «Сантос» за 7 миллионов

а за сколько брали?
«Сантос» согласовал с «Краснодаром» переход Кристиана Куэвы за 7 миллионов долларов.
С трансфера 27-летнего перуанца 10% от суммы получит «Сан-Паулу» – прежний клуб Куэвы, обладающий опцией обратного выкупа.
«Сантос» арендует игрока на год, а потом подпишет с ним контракт на три года.
- В борьбе за Куэву бразильский клуб опередил аргентинский «Индепендьенте».
- «Сантос» будет платить хавбеку 2 миллиона долларов в год до вычета налогов.
- В составе «Краснодара» перуанец провел 23 матча, в которых забил один мяч и отдал один ассист.