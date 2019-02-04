PFA признала Салаха лучшим игроком АПЛ в январе

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим игроком АПЛ по итогам января.

В борьбе за награду египтянин обошел голкипера Давида Де Хеа, хавбека Поля Погба и нападающего Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», нападающего «Уотфорда» Троя Дини и полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

В прошлом месяце Салах поучаствовал в четырех матчах красных в лиге: с «Манчестер Сити» (1:2), «Брайтоном» (1:0), «Кристал Пэлас» (4:3) и «Лестером» (1:0). Форвард записал на свой счет четыре гола.