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    PFA признала Салаха лучшим игроком АПЛ в январе

    Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим игроком АПЛ по итогам января.

    В борьбе за награду египтянин обошел голкипера Давида Де Хеа, хавбека Поля Погба и нападающего Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», нападающего «Уотфорда» Троя Дини и полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

    В прошлом месяце Салах поучаствовал в четырех матчах красных в лиге: с «Манчестер Сити» (1:2), «Брайтоном» (1:0), «Кристал Пэлас» (4:3) и «Лестером» (1:0). Форвард записал на свой счет четыре гола.

    • Всего в текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 24 матча, забил 16 мячей и сделал восемь результативных передач.
    • Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на два очка.
    • Сегодня вечером «Ливерпуль» в заключительном матче после 25-го тура сыграет против «Вест Хэма».

    Источник: Твиттер Ассоциации профессиональных футболистов

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    04.02.2019 16:38
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    Комментарии97
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 8 февраля 2019, 23:50

      Эстафета М.

      1 Норвегия
      2 Франция
      3 Россия
      4 Германия
      5 Австрия

      1 ВетеR 7
      2-3 афоня 6
      2-3 Докоян 6


      4
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > ВетеR 9 февраля 2019, 02:00

      Эстафета Ж
      1 Германия
      2 Норвегия
      3 Франция
      4 Италия
      5 Швейцария

      1 Докоян 5
      2-3 афоня 4
      2-3 ВетеR 4

      Общий
      1-2 Докоян 11
      1-2 ВетеR 11
      3 афоня 10

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 10:23

      Санфилиппо застрелилась на последней стойке, а то бы у женщин угадал с 1-4 место по распределению мест. Макс, а ты как очки считаешь? Я так понял не учитываешь, кто угадал полностью 5-ку или больше команд в них вошло вне зависимости от занятых мест. Если ставил команду на 2-е место, а она заняла 3-е, то сколько очков по призёрам и другим местам ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 11:01

      За точно угаданное место 2 очка, за попадание в 5-ку 1 очко

      Если ставил команду на 2-е место, а она заняла 3-е, то сколько очков по призёрам и другим местам ?
      ---
      Одно очко , за попадание в 5ку
      У Вас 2 балла за Германию( точное место) и по баллу за Италию, Норвегию, Францию, попадание в 5 ку

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 11:05

      Ясно, спасибо. Я когда с другом играл на деньги. Мы определяли ещё и победителя и призёра первого круга и потом уже чемпионата. За угаданное 1-е место -500р. за 2-е -300р за -3-е -200р. Если названные команды попадали в тройку, но менялись местами по прогнозу, то 100р.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 11:17

      Надо бы накинуть 0,5 бала за пятое место. Какая разница Швеция или Швейцария, созвучны в произношении. )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 11:21

      Тоже интересно!
      А про Санфилипо, я афоне писал, что это слабое звено у Италии((, а так красиво могло сложиться у Вас !
      Да, кстати, где игра на дегьги, у меня по этой системе в мужской 8 очков( 3 точных места и 2 в пятёрке) у женщин 6 ( 2 места и 2 в пятёрке)

      Здесь, почему-то поменял ((

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 11:21

      Да я в курсе про неё. Видно тактика была такова, что на первых 3-х этапах для неё сделают комфортный отрыв, и она сможет и с кругом не упустить лидерства. Но и лидеры тоже стреляли не точно и долго из-за такой погоды, а ногами не смогли убежать. В отличие он немок и норвежек, которые из подвала первых двух этапов смогли ногами за счёт своих лидеров прибавить и обойти итальянок.

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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 11:24

      Норвежки, вообще супер!

      Чешки ,тоже хороши, чуть не хватило, после провала на первом этапе.
      Сегодня, вроде, место микстов, спринты?!

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 11:28

      Это в футбол мы с другом играли так в нашем чемпионате и ставили ещё так на ЧЕ и ЧМ, только здесь было 1000р. 500 и 300. Я очки не подсчитывал и не прикидывал, но по попаданию в 5-у команд я видел, что у нас по 4 из 5-и у женщин, а по мужикам вся 5-ка

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 11:31

      Да переиграли из-за такой погоды. Только бы никто не простудился и не заболел из спортсменов перед ЧМ. Норвежки сейчас ходом очень хороши, особенно их лидеры, только две немки и Давидова с ними ещё могут потягаться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 11:39

      Виттоцци ещё, Шевалье , местами, бегает !)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 15:09

      Вот именно, что местами, а сейчас и Кайса ногами не та, а когда такое было ?...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 февраля 2019, 21:50

      Все!
      Кино досмотрел (Остров ненужных людей, три дня смотрел).
      Биатлон сейчас начнется но я уже все, засыпаю опять 2 ночи.
      Всем доброго вечера и приятных сновидений!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 8 февраля 2019, 21:56

      Пока, Серёга. спокойной ночи. А я ЦСКА-Реал смотрю баскет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 8 февраля 2019, 21:59

      Биатлон смотри , начинается.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 8 февраля 2019, 22:01

      Ща начну, баскет закончился и ЦСКА выиграл 82:78.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 8 февраля 2019, 21:50

      Эстафета м

      1 Норвегия
      2 Франция
      3 Австрия
      4 Россия
      5 Германия

      эстафета Ж

      1 Франция
      2 Германия
      3 Италия
      4 Норвегия
      5 Чехия

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > ВетеR 8 февраля 2019, 21:51

      У итальянок девчушки сильнее.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > афоня72 8 февраля 2019, 21:52

      Санфилипо не стабильна очень(

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > ВетеR 8 февраля 2019, 21:54

      Согласен, но это только в стрельбе.., а здесь допы..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > афоня72 8 февраля 2019, 21:55

      посмотрим ))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 8 февраля 2019, 21:38

      1. 09.02 15:00 Хетафе - Сельта 1-0
      2. 09.02 18:15 Атлетико - Реал М 1-0
      3. 10.02 20:30 Севилья - Эйбар 2-1
      4. 10.02 22:45 Атлетик - Барселона 0-2
      5. 11.02 23:00 Алавес - Леванте 1-0
      6. 08.02. 22:30 Кьево-Рома 0-2
      7. 09.02. 20:00 Фиорентина-Наполи 0-2
      8. 09.02. 22:30 Парма-Интер 0-1
      9. 10.02. 20:00 Сассуоло-Ювентус 0-2
      10. 10.02. 22:30 Милан-Кальяри 2-0
      11. 09.02 17:30 Боруссия Д – Хоффенхайм 2-1
      12. 09.02 17:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 2-1
      13. 09.02 17:30 Боруссия М - Герта 2-0
      14. 09.02 17:30 Фрайбург – Вольфсбург 1-1
      15. 09.02 20:30 Бавария - Шальке-04 3-0

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 8 февраля 2019, 21:44

      Ну ты мои уже видел..
      1.09.02 15:00 Хетафе - Сельта 2:2
      2. 09.02 18:15 Атлетико - Реал М 2:3
      3. 10.02 20:30 Севилья - Эйбар 3:0
      4. 10.02 22:45 Атлетик - Барселона 2:3
      5. 11.02 23:00 Алавес - Леванте 2:1

      6. 08.02. 22:30 Кьево-Рома 1:2
      7. 09.02. 20:00 Фиорентина-Наполи 3:2
      8. 09.02. 22:30 Парма-Интер 1:2
      9. 10.02. 20:00 Сассуоло-Ювентус 3:2
      10. 10.02. 22:30 Милан-Кальяри 3:1

      11. 09.02 17:30 Боруссия Д – Хоффенхайм3:2
      12. 09.02 17:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 3:1
      13. 09.02 17:30 Боруссия М - Герта 2:0
      14. 09.02 17:30 Фрайбург – Вольфсбург 1:2
      15. 09.02 20:30 Бавария - Шальке-04 3:2

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 февраля 2019, 20:46

      Стат. опрос жителей Москвы.
      На вопрос " Где расположен город Волгоград?" ответили:
      30% - НЕ ЗНАЮ.
      70% - ГДЕ-ТО ПОД УРЮПИНСКОМ.
      Где Андрей Старший затерялся?!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 8 февраля 2019, 20:51

      У Андрея бывают перерывы от нескольких дней до 2-х недель.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 8 февраля 2019, 20:52

      Ну бог в помощь, просто обычное до послезавтра наступило.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 8 февраля 2019, 20:58

      Иногда к родителям уезжает на несколько дней, а порой просто делает перерыв и не бывает на базе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 20:37

      На сегодня я закончу. Всего доброго. До завтра!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 февраля 2019, 20:40

      Пока, Саня, до завтра !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 8 февраля 2019, 20:41

      Будь спок Саня.
      Завтра спишемся!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 8 февраля 2019, 20:05

      Добрый вечер!
      Прогнозы на футбол и биатлон скоро выложу !
      Анатолий, Вы к биатлонной братии не присоединитесь ?)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 8 февраля 2019, 20:24

      Значит будем втроём "воевать"!)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 8 февраля 2019, 20:27

      Вчетвером или впятером, ты же с помощниками... )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 8 февраля 2019, 21:01

      что то не вижу ? )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 8 февраля 2019, 21:02

      Так они в интернете по гугли. )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 17:51

      Может кто не знает уникальность нынешнего февраля.
      4 пятницы ,4 воскресенья ,4 понедельника.
      Такое будет еще через 700 лет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 8 февраля 2019, 18:45

      Спасибо напомнил.
      На чате раньше уже была такая информация.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 8 февраля 2019, 19:00

      Сереж ,как там у вас морозы не спали?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 8 февраля 2019, 19:31

      Завтра уже всего -24, хотя утром -32-33.
      Все жара приходит на той недели -12-15 днем.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 8 февраля 2019, 19:53

      Сереж ,снести бы эти чертовы Гималаи и у вас бы было теплее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 17:37

      Сегодня так же отмечается "День военного топографа в России" и "День Российской науки"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 17:20

      Сегодня сообщили что скончался актер Сергей Юрский. Ему было 83 года.
      Вечная память.

      4
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