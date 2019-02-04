PFA признала Салаха лучшим игроком АПЛ в январе

Эстафета М.
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1 ВетеR 7
2-3 афоня 6
2-3 Докоян 6
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим игроком АПЛ по итогам января.
В борьбе за награду египтянин обошел голкипера Давида Де Хеа, хавбека Поля Погба и нападающего Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», нападающего «Уотфорда» Троя Дини и полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
В прошлом месяце Салах поучаствовал в четырех матчах красных в лиге: с «Манчестер Сити» (1:2), «Брайтоном» (1:0), «Кристал Пэлас» (4:3) и «Лестером» (1:0). Форвард записал на свой счет четыре гола.
- Всего в текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 24 матча, забил 16 мячей и сделал восемь результативных передач.
- Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на два очка.
- Сегодня вечером «Ливерпуль» в заключительном матче после 25-го тура сыграет против «Вест Хэма».