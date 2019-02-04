Ракицкий пропал из списка игроков сборной Украины на сайте ФФУ после перехода в «Зенит»

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий больше не числится в списке футболистов национальной команды на официальном сайте Федерации футбола страны.

На сегодняшний день 29-летний игрок отсутствует среди защитников украинской сборной.

В конце января Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит».

В 2016 году подобное произошло с нападающим Евгением Селезневым. Игрока перестали вызывать в сборную после перехода из «Днепра» в «Кубань». После того, как форвард покинул краснодарский клуб, его вновь начали привлекать в национальную команду.

В последние несколько лет между Россией и Украиной непростые политические отношения.