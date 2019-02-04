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    Ракицкий пропал из списка игроков сборной Украины на сайте ФФУ после перехода в «Зенит»

    Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий больше не числится в списке футболистов национальной команды на официальном сайте Федерации футбола страны.

    На сегодняшний день 29-летний игрок отсутствует среди защитников украинской сборной.

    В конце января Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит».

    В 2016 году подобное произошло с нападающим Евгением Селезневым. Игрока перестали вызывать в сборную после перехода из «Днепра» в «Кубань». После того, как форвард покинул краснодарский клуб, его вновь начали привлекать в национальную команду.

    В последние несколько лет между Россией и Украиной непростые политические отношения.

    Источник: Официальный сайт Федерации футбола Украины

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    04.02.2019 15:22
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 февраля 2019, 09:29

      Из списка сборной России пропал Павлюченко.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 февраля 2019, 08:33

      Я думаю Ракицкий-это всё предвидел-он сделал выбор..Для Зенита это + только-если конечно игроком основы станет..

      3
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 5 февраля 2019, 00:52

      Сборная Украины так сильна, что играет все матчи в 11 игроков!))
      Честно говоря, состав сборной меняется перед каждой игрой, а костяк сборной объявляет тренер, перед очередным циклом игр.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11242

      alp 4 февраля 2019, 20:44

      украина серьезно больна... надеюсь, она скоро поправится..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2529

      Челнинец 4 февраля 2019, 20:32

      е.ба.н.ашки, со своей политикой затрахали уже всех!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 февраля 2019, 20:22

      Это было очень даже ожидаемо -- главное чтобы в Зените пользу приносил !

      4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 февраля 2019, 20:11

      Ракицкий прекрасно знал, куда и зачем идет. И скорей всего в один конец...!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 19:47

      Ничего удивительного.

      6
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 4 февраля 2019, 19:02

      Теперь, ему лучше не соваться в украину. Его там прилюдно казнят. Забьют палками и камнями(((((

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 > geroin161 4 февраля 2019, 19:46

      Дикари.

      2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > monser08 4 февраля 2019, 20:23

      Да и ещё какие)))))

      0
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      Рейтинг: +47

      Vincent Jones 4 февраля 2019, 19:00

      Решил специально не комментировать новость, пока она не наберёт комментариев. И я просто удивляюсь откуда все эти комментаторы повылазили. «Сталин, гейропа, бывшие соседи, фашисты».

      Хоть бы кто-то догадался, что на сайте ФФУ игроки из последней ноябрьской заявки. А Ракицкий на последний сбор не вызывался. Никого, почему-то, не удивило что там нет Хачериди. Или с Грецией тоже война?)

      И на последок, мне как-то один мудрец сказал, что когда вас кормят говном- можно отказаться и не есть. Подумайте над этим

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Vincent Jones 4 февраля 2019, 21:03

      На самом деле,всем плевать ,будет Ракицкий в сборной или нет. Просто говорить о политике и религии интереснее,чем о футболе( во время перерыва ЧРФ) . А так как за религию могут посадить,остаётся политика.Это видно по кол-ву коменов.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Vincent Jones 5 февраля 2019, 08:11

      Это что за мудрец такую хрень говорить)))Ну а ты молодец, похвально, в курсе всего!

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