Жардим: «Поздравляю игроков «Монако» с победой над «Тулузой»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился наблюдениями после матча 23-го тура чемпионата Франции с «Тулузой». Монегаски победили в этой встрече со счетом 2:1 благодаря голам Александра Головина и Сеска Фабрегаса.

«Возвращение на «Луи II» эмоциональный момент для меня, как до матча, так и во время него. Игроки – главные виновники торжества.

Мы действовали хорошо, слаженно. Мы хорошо играли на флангах, именно этого я просил от игроков. Я поздравляю игроков с первыми тремя очками, которые мы взяли в этом мини-турнире из 16 матчей. Я попросил игроков думать только об этих 16 матчах.

Нам нужно набирать очки в следующих 15 матчах. Я говорю и думаю только о будущем. Прошлое есть прошлое. Конечно, это непросто, когда ты не одержал ни одной победы дома в последних 22 матчах. Непросто психологически, но теперь мы выиграли. Это важно», – сказал Жардим.