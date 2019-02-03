Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Пармой», пропустив гол на 93-й минуте

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Пармой» (3:3) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе хозяев оформил нападающий Криштиану Роналду. У гостей два гола забил Жервиньо.

Этой третий раз, когда «Юве» потерял очки в Серии А в этом сезоне. Туринцы лидируют в турнирной таблице, имея на своем счету 60 баллов. «Парма», в активе которой 29 очков, занимает 12-е место.

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

Ювентус – Парма – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 36; 2:0 – Ругани, 62; 2:1 – Барилла, 64; 3:1 – Роналду, 66; 3:2 – Жервиньо, 74; 3:3 – Жервиньо, 90+3.

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