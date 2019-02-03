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    Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Пармой», пропустив гол на 93-й минуте

    «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Пармой» (3:3) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

    Дубль в составе хозяев оформил нападающий Криштиану Роналду. У гостей два гола забил Жервиньо.

    Этой третий раз, когда «Юве» потерял очки в Серии А в этом сезоне. Туринцы лидируют в турнирной таблице, имея на своем счету 60 баллов. «Парма», в активе которой 29 очков, занимает 12-е место.

    Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

    Ювентус – Парма – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 36; 2:0 – Ругани, 62; 2:1 – Барилла, 64; 3:1 – Роналду, 66; 3:2 – Жервиньо, 74; 3:3 – Жервиньо, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2019 00:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 16:55

      Опять 90+ , дарит нам не предсказуемый результат!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:33

      Очень неожиданный результат. В ЛЧ таких ошибок допускать нельзя.

      2
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      Рейтинг: +75

      igoor52 > zigbert 3 февраля 2019, 12:46

      Не а ,это Жервиньо упускать нельзя!!!!!!!!!!1

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