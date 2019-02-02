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    Головин – первый россиянин после Семака, который забил гол в Лиге 1

    Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в ворота «Тулузы» в матче 23-го тура чемпионата Франции.

    22-летний хавбек стал первым российским футболистом после Сергея Семака, который забил мяч в Лиге 1.

    Семак выступал за «ПСЖ». 22 апреля 2005 года он отличился в игре против «Ниццы».

    • Головин перешел в «Монако» этим летом из ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • Это второй гол игрока во Франции. Ранее он забил в матче Кубка лиги.
    • Семак выступал за «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.

    Источник: Opta

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    02.02.2019 23:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:15

      Главное отсчет мячей в Лиге1 у него пошел.

      1
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      Рейтинг: -7

      nineils 3 февраля 2019, 01:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 23:48

      В истории футбольной России в Лиге 1 выступали 9 наших футболистов. После Семака играл только Руслан Пименов в 2005-2006гг. проведя за "Мец" 7 матчей, но не отметившись голом. Поэтому до Головина последним отличившимся забитым голом был Семак, остальные играли до него.

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 2 февраля 2019, 23:43

      Блин, думал очепятка, а тут реально семак играл за псж))

      1
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      Рейтинг: +11

      CyNbka 2 февраля 2019, 23:26

      я бы сказал третий)
      Диму Сычева по ходу совсем забыли)

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > CyNbka 2 февраля 2019, 23:36

      Сычев до Семака в Лиге 1 играл. Так что технически все верно - Головин первый кто забил после Семака

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Lester84 3 февраля 2019, 00:06

      Да пора вообще отсчет времени начинать с того момента как Семак уехал из Франции, а то придумали, от рождения Христа... ))))

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion > ufos73 3 февраля 2019, 03:38

      Кто как, а я летоисчисление веду от начала тренерства Семака в Зените.)))

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 2 февраля 2019, 23:21

      Это значит второй. Идиеты

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