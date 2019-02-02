Головин – первый россиянин после Семака, который забил гол в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в ворота «Тулузы» в матче 23-го тура чемпионата Франции.

22-летний хавбек стал первым российским футболистом после Сергея Семака, который забил мяч в Лиге 1.

Семак выступал за «ПСЖ». 22 апреля 2005 года он отличился в игре против «Ниццы».