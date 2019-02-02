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    Сарри: «Игуаин подходит для того, чтобы играть в паре с Азаром»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре форварда Гонсало Игуаина в матче 25-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0).

    «Игуаин прибавляет. Он был не в лучшей физической форме, когда он приехал, потому что у него были проблемы со спиной, поэтому он играл только в некоторых матчах. Он отличный игрок. Он подходит для того, чтобы играть в паре с Азаром», – сказал Сарри.

    • Игуаин оформил дубль в матче.
    • «Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца сезона.
    • Первую половину сезона игрок провел в «Милане».

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    Источник: BBC

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    02.02.2019 21:44
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