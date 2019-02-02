Сарри: «Игуаин подходит для того, чтобы играть в паре с Азаром»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре форварда Гонсало Игуаина в матче 25-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0).

«Игуаин прибавляет. Он был не в лучшей физической форме, когда он приехал, потому что у него были проблемы со спиной, поэтому он играл только в некоторых матчах. Он отличный игрок. Он подходит для того, чтобы играть в паре с Азаром», – сказал Сарри.

Игуаин оформил дубль в матче.

«Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца сезона.

Первую половину сезона игрок провел в «Милане».

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