Товарищеский матч. Голы игроков 1999 года рождения принесли «Зениту» победу над «Эльче»

Товарищеский матч «Эльче» – «Зенит» завершился победой российского клуба со счетом 2:0.

Голы на счету 19-летнего полузащитника Ильи Воробьева и 20-летнего хавбека Леона Мусаева.

Матч стал первым для команды Сергея Семака в рамках второго тренировочного сбора в испанском Аликанте. 4 февраля состоится матч с люксембургским «Дюделанжем», 6 февраля – с норвежским «Сарпсборгом 08».

Товарищеский матч.

Эльче (Испания) – Зенит (Россия) – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Воробьев, 60; 0:2 – Мусаев, 90+2.