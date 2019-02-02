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    Товарищеский матч. Голы игроков 1999 года рождения принесли «Зениту» победу над «Эльче»

    Товарищеский матч «Эльче»«Зенит» завершился победой российского клуба со счетом 2:0.

    Голы на счету 19-летнего полузащитника Ильи Воробьева и 20-летнего хавбека Леона Мусаева.

    Матч стал первым для команды Сергея Семака в рамках второго тренировочного сбора в испанском Аликанте. 4 февраля состоится матч с люксембургским «Дюделанжем», 6 февраля – с норвежским «Сарпсборгом 08».

    Товарищеский матч.

    Эльче (Испания) – Зенит (Россия) – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Воробьев, 60; 0:2 – Мусаев, 90+2.

    Источник: Бомбардир

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    02.02.2019 15:51
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 10:32

      Растет молодая смена.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 февраля 2019, 00:00

      Пацаны забили, а старьё опять пешком ходило.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 2 февраля 2019, 18:08

      А голы игроков 1998 г.р. принесли Франции титул чемпиона мира...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 февраля 2019, 18:06

      а как же супер сержант без головного убора Дзюба и гл.нап нашего ЧР Заболотный почему же они не забили, а ведь эти суперфутболёры ЗМСы и заслуживают ли эти игрочишки таких званий

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr > Garrincha58 2 февраля 2019, 18:07

      Игрочишка не играл,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 2 февраля 2019, 17:10

      Думай Сергей СПб"огданович..думай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 2 февраля 2019, 16:56

      Заболотный играл?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > BlackMurder 2 февраля 2019, 17:08

      Да

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Skull_Boy 2 февраля 2019, 17:09

      Где?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > BlackMurder 2 февраля 2019, 20:59

      с веслом на неве

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:14

      Хоть тут молодняк задействуют в игре. Парнишки есть в "Зените", в других клубах они бы играли в основе : Карпов, Скроботов, Капленко, Мусаев, Плетнев, Лесовой. Может уже есть и другие, но я игры "Зенита"-2 и молодёжки не смотрю.

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:29

      Молодняк в арендах должен расти,так во всём мире делается.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 2 февраля 2019, 16:44

      Как во всё мире, ты не расписуйся, а по факту пиши. Тебе на это не раз указывали. Молодой растёт играя рядом с мастером, который ему подскажет, расскажет всё и подстрахует. На производстве не работал ? А там молодых наставники учили, что как и к чему, и я через эту школу прошёл. Потом сам не одного бездаря учил, работая в разных сферах. В ЦСКА, Спартаке, Локо и Краснодаре молодняк играет, и там клубы тоже ставят высокие задачи и только в Зените "леги" прежде всего. И муйню мне не пиши как у тебя бывает, со мной это не прохонже. А то будешь за справкой в гастроном бегать. Молодёжь уже отучил со мной спорить не по делу.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 18:29

      На производстве 8 лет отработал,с футболом это мало общего имеет.Никаких наставников не было.Было два способа подготовки кадров.Один ,обучали на полигонах инструкторы.Второй ставили новичка учеником к опытному проходчику.В любом случае получался проходчик один из пяти.Выявлялось это только когда обучающиеся начинали работать самостоятельно.По факту ,сколько воспитанников Реала в основе,и сколько в других командах?Молодой игрок растёт имея игровую практику,а не полируя лавку рядом с мастерами.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 2 февраля 2019, 18:39

      Ну так тем более, если опыт есть и видел как готовят кадры. Самостоятельно молодой никуда не лезет. Это в " Зените" полируют молодые лавку или гробятся в "Зените"-2. Или гоняют в аренды лишь бы пристроить всю эту ораву. А не для того, чтобы заиграл на уровне и мог расти и конкурировать с основой. Как Дед , а потом Власта ставил молодых в " Зените" и те заиграли. Не буду перечислять молодых из клубов конкурентов, которые играют в основе. Только у Спартака Каррера скольких ребят засветил и наиграл в основе ?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 20:08

      У Деда выбора особого не было,тогда Зенит заштатной командой был.То же и с Властой.А кто там в Спартаке из молодых заиграл?И где тот Каррера ,вздумавший наигрывать молодых.Дзюба и Погребняк через аренды прошли,только там и раскрылись.В ЦСКА играют молодые от безисходности,потому что денег нет на трансферы.С точки зрения бизнеса ,какая разница сам ты игрока воспитал или готового купил.Большинство игроков раскрывается в 23-25 лет,ну и чего им полировать лавку в условном Реале,когда он может играть в условной Севилье.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 2 февраля 2019, 20:28

      У тебя всё условно. Взял два примера из аренды удачных. А в Зените игроков 20 по арендам за 3 года. если не больше можно насчитать, многие раскрылись ? Дзюба в аренде был несколько раз уже сложившимся игроком из-за конфликта с тренерами. Твоя аргументация не пляшет ни по бизнесу, ни по спортивной составляющей. У тебя или от безысходности ( у ЦСКА действительно так, но они играют и дают результат ) Если не помнишь, то не ленись гуглить. В Спартаке заиграли : Максименко, Ломовицкий, Рассказов и Игнатов. Пацан Игнатов на тренировках по многим показателям дрючит всех остальных игроков. . А то, что тренера ушли, так что с Федуна взять, митрофанушка под стать нашим. А Зенит закупится на десятки миллионов евро игроками и ни игры, ни результата. Денег "леги" заработают и уедут. А свои будут биться и играть за команду и город, они местные и мечтают попасть в команду. А у нас "пассажиров" полная команда из легов и ветеранов. Летом, надеюсь игроков 8-10 в команде не будет, включая и арендованных.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 20:50

      Максименко поплыл,Ломовицкий у Карреры играл безобразно.Рассказов грубейшие ляпы допускал.В результате Спартак повалился и Каррера лишился своего места.Все конфликты в футболе ,когда игрок не получает игровой практики.Дзюба поэтому в аренду уходил. .В современном футболе некогда растить молодых.Во первых это лотерея,сколько времени дали Давыдову в Спартаке? На выходе один или два тренера получили пинком под зад,пока он рос ,рос да не вырос.Во вторых ,заиграл в аренде ,милости просим назад.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 2 февраля 2019, 20:57

      Я же тебя просил не писать мне муйню. Вот эти поплыл, провалился и т.д. и что касается Карреры это для пэтэушников футбольных, а не мне пиши. Лучше смори Барса-Валенсия. А на досуге тебе задание, чтобы хоть немного шарил и анализировал. Сколько игроков Зенита были в аренде и скольких из них подписали или выкупили арендодатели ? Зенит отдаёт в аренду не для роста мастерства этих игроков, а свои излишки распихивает в команды, где игроки особо не раскроются. И как итог расторжение контракта по обоюдному согласию или игрок досиживает до контракта и уходит свободным агентом.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 21:01

      А вот тебе тест,что изменилось в игре Комбарова и Ломовицкого с приходом Кононова?А чужие чемпионаты не смотрю,хотя у меня две тарелки,жить то когда тогда.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 2 февраля 2019, 21:10

      Да это по Матч ТВ показывают. Ты ограничиваешься нашим чемпионатом и споришь, блин, со мной, который смотрит всё и не только футбол. Я уже тебе говорил про гроссмейстера и второразрядника. О Кононове, Спартаке, его игре и игроках поговорим в следующем сезоне по окончании первого круга и всего сезона.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 21:14

      Ты не ответил на мой вопрос,а изменения в игре бросаются в глаза,всем тем которые что то действительно понимают в футболе.У меня есть все футбольные каналы.Классико иногда смотрю,или игры типа МЮ-МС.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 3 февраля 2019, 10:42

      Меня крайне утомляет общение с тобой. Ты мне напоминаешь упоротого ученика в школе. У которого учитель спрашивает :"Ты почему не выучил урок? " А он одно твердит я учил. Для чего иметь две тарелки, чтобы смотреть колхозный футбол в РПЛ и потом спорить с тем кто смотрит европейский футбол и другие виды спорта, не имея ни одной тарелки ? У меня на кабельном ТВ 9 спортивных каналов, а ещё в интернете смотрю. У меня к этому интерес и потребность с детства. А у тебя как миниатюре Жванецкого :" Кто не носил итальянской обуви, наши лучше всех". Найди более терпеливых и менее продвинутых в спорте и в футболе в частности и гоняйте из пустого в порожнее.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 13:16

      Зачем столько много буков,просто хотел насколько ты разбираешься в футболе.И предоставил тебе шанс показать это.Но ты им не воспользовался,наверно слишком много матчей смотришь,поэтому нюансы не улавливаешь.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 февраля 2019, 16:05

      Да толку то, один хер в официалках играть за Зенит им не светит

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 2 февраля 2019, 16:00

      Молодёжь результат набегала - это хорошо... Кто хочет и может, тот себя проявляет при первой же возможности, а не адаптируется по полсезона...
      А «Дюделанж» в нынешнем сезоне грозен, - кроме шуток... Многих неожиданно взбодрил и огорчил..:))

      7
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 2 февраля 2019, 15:57

      Это круто!

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