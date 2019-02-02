«Зенит» объявил заявку на Лигу Европы. Ракицкий, Барриос и Азмун вошли в состав

клон или тень Кокорина будет на поле
«Зенит» отправил в УЕФА заявку на участие в раунде плей-офф Лиги Европы.
В список «А» вошли 24 игрока.
Голкиперы: 41. Михаил Кержаков, 99. Андрей Лунев.
Защитники: 2. Александр Анюков, 3. Денис Терентьев, 6. Бранислав Иванович, 13. Луиш Нету, 15. Эльмир Набиуллин, 19. Игорь Смольников, 30. Эмануэль Маммана, 44. Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: 8. Матиас Краневиттер, 10. Клаудио Маркизио, 14. Далер Кузяев, 17. Олег Шатов, 21. Александр Ерохин, 25. Вильмар Барриос, 27. Магомед Оздоев, 33. Эрнани.
Нападающие: 7. Сердар Азмун, 9. Александр Кокорин, 11. Себастьян Дриусси, 20. Роберт Мак, 22. Артем Дзюба, 29 Антон Заболотный.
- В 1/16 финала турнира «Зенит» сыграет против «Фенербахче».
- Первая игра между командами состоится 12 февраля в Стамбуле, ответная – 21 февраля в Санкт-Петербурге.