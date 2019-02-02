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    «Зенит» объявил заявку на Лигу Европы. Ракицкий, Барриос и Азмун вошли в состав

    «Зенит» отправил в УЕФА заявку на участие в раунде плей-офф Лиги Европы.

    В список «А» вошли 24 игрока.

    Голкиперы: 41. Михаил Кержаков, 99. Андрей Лунев.

    Защитники: 2. Александр Анюков, 3. Денис Терентьев, 6. Бранислав Иванович, 13. Луиш Нету, 15. Эльмир Набиуллин, 19. Игорь Смольников, 30. Эмануэль Маммана, 44. Ярослав Ракицкий.

    Полузащитники: 8. Матиас Краневиттер, 10. Клаудио Маркизио, 14. Далер Кузяев, 17. Олег Шатов, 21. Александр Ерохин, 25. Вильмар Барриос, 27. Магомед Оздоев, 33. Эрнани.

    Нападающие: 7. Сердар Азмун, 9. Александр Кокорин, 11. Себастьян Дриусси, 20. Роберт Мак, 22. Артем Дзюба, 29 Антон Заболотный.

    • В 1/16 финала турнира «Зенит» сыграет против «Фенербахче».
    • Первая игра между командами состоится 12 февраля в Стамбуле, ответная – 21 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    02.02.2019 06:44
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2019, 11:52

      клон или тень Кокорина будет на поле

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 2 февраля 2019, 17:23

      а сколько всего игроков у бомжей наверно 77 можно заявить 4 команды в чемпионате.надо ещё усиление .охерели вобще бомжи

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 февраля 2019, 12:53

      А где же анонсируемое Орловым усиление???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 февраля 2019, 12:44

      Гребут и гребут! И всё для единственно победы в РПЛ???Ибо больше "гегемону" не сыгравшему с 2008 года ни одного матча с топ-клубами Европы,ничего нигде не светит.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 февраля 2019, 10:42

      Оздоева с Эрнани можно было не включать, а включить Мусаева со Скроботовым.

      2
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > prezent2017 2 февраля 2019, 12:03

      Ещё и Заболотного, и Кокорина))

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 февраля 2019, 10:41

      Удачи Зениту в Лиге Европы и пройти как можно дальше по сетке.

      3
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 2 февраля 2019, 10:34

      что там делает Оздоев при том что есть Ригони это большой вопрос...

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 2 февраля 2019, 10:12

      Ну зенит один из тех клубов, кто укрепился неплохо, причем в каждой линии, от других не слышно вообще

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 2 февраля 2019, 09:31

      Черный юмор...
      Кокошу будут милиционеры привозить и отвозить в кандалах)))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 09:19

      С заявкой всё ожидаемо, за исключением Кокорина. Но здесь не спортивная сторона, а морально-этическая. Клуб его поддерживает и ждёт возвращения в команду.

      10
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 09:46

      Олежик,утро доброе.Поставил тебе плюсик за твой хуманизьм)))
      Но ты сам посуди,какой с него игрок после 4х месяцев ,,санатория,,
      Ась?

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 2 февраля 2019, 09:53

      Тэрэ, Лёша ! Я же об этом и написал. Но так тебе скажу, одни регулярно тренируются, режимят, а как игроки - статисты на поле. А другие шаля-валяй, бухают, но выйдут на поле и видно мастера и кто есть кто. В данном случае не о Кокорине, но мы с тобой на своём веку многих таких и видели, а я и лично знал некоторых. Взять хотя бы Бабусю (В. Старухина ), светлая ему память.

      4
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 10:28

      Канешна,канешна....тут вот и Сашок подключился,
      Старики-разбойники в сборе,так сказать)))...
      Олежик не трохай наши времена ,а то расплачусь....
      У тебя любимец Бабуся ,а у меня Число (ты понял) и обоих мы пережили ,но зато мы видели их игру! Саня тоже мог бы своего любимца обозначить из 60-70х,полагаю это мог бы быть Г.Хусаинов или Р.Дасаев 1957г.р.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 2 февраля 2019, 10:35

      Любимцев было много и Число в том числе. ))) Как и Слава Метревели и Миша Месхи и многие другие. Это были игрочища, настоящие заслуженные мастера спорта, а не нынешние замученные мастера спорта. Я сегодня без завтрака, совмещу с ранним обедом, надо в магазин прошвырнуться. Потом здесь опять появлюсь.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 10:44

      Не забудь про 100 грамм...за футбол,за февраль,за Зенит,за дружбу наконец))))!!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 2 февраля 2019, 14:42

      Без этого не обходится. Вино дорогое испанское берегу, племянник подвёз и региона Приорат, а нашу водочку под хорошую закуску всегда наркомовские 100 гр. приму. )))

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      alex1951 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 15:28

      А я чё рыжий? Тады и я хлопну 100,а может 200,а возможно и 300,но не нашей (наша Гэ . полное) ,,Finlandia,, - вещщ!
      а закушу салатом из соловьиных язычков))))
      И станет мне на душе хорошооооо.....добрею....и пусть Зенит станет Чемпионом и пусть Кокоше разрешат фанские атрибуты надеть ,когда его повезут в ,,черном вороне,, смотреть игру Зенита....))))

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      Рубик Докоян > alex1951 2 февраля 2019, 15:34

      У меня обеденная норма 50-100 гр. водочки или бокал красного сухого вина ( 250-350гр ). Больше мне не надо и остальное лишнее. Надо, чтобы чухонцы научили куратов водку делать. ))) "Финляндия", действительно качественная водка и уже давно.

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      alex1951 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:10

      Норма прежде всего зависит от комплектции индивидиума.
      Твои нормы для меня ,что слону булочка ,и мои нормы без вреда здоровью.С ума тоже не схожу.В данном случае Опыт - не пропьешь.
      Что касается куратов и водки ,то все они умеют.....просто производители забили на качественную водку ,причиной повышение акциза на 30%!!! Теперь фины ,транзитом ,через Куратию к лабусам. Посуди сам ,кто у нас будет Lux Vodku покупать по цене 20евро-25евро за 0,5 ....только я,чокнутый пенсионер_))))

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      Рубик Докоян > alex1951 2 февраля 2019, 16:22

      Да, цены у вас на "огненную воду" кусаются не только для пенсионеров, но и для работяг. У нас за 4-5 евро предостаточно хорошей водки. А что касается нормы, в компании и я выпью 300 - 500 гр. за разговором и посиделками. А сам за едой выпил для аппетита 100 гр ( хотя его отсутствием не страдаю ) и тонуса сосудов и достаточно. Могу вечером за телеком под кофе и французского "валидола" добавить 50-100гр. )))

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      alex1951 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:29

      Олежка,это так мило,звучит ,как песня))))

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      Рубик Докоян > alex1951 2 февраля 2019, 16:46

      Ты про наши цены или про французский "валидол" ?... )))

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:58

      И про цены ,и про валидол....и про твою праведную питерскую пенсионерскую жисть)))
      А теперь и я побежал в лавку,себя ,,грабить,, )))

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      Рубик Докоян > alex1951 2 февраля 2019, 16:59

      Давай, сделай удачный "скачок". )))

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