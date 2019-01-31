Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Воронин – о трансфере Ракицкого в «Зенит»: «Это однозначное усиление»

    Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал переход защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

    – Переход Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит» – однозначно шаг вперед в его карьере или не все так однозначно?

    – Скорее – второе.

    – Почему?

    – «Шахтер» – команда приличного уровня, с хорошим подбором исполнителей. Каждый год играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Ракицкий являлся основным игроком, лидером «горняков». Поэтому сейчас я не могу сказать, сделал ли он шаг вперед или нет. Что касается «Зенита», то питерцы однозначно усилились.

    – По-вашему, в «Шахтере» Ракицкий постоянно бы выступал в ЛЧ, а в «Зените» – не факт?

    – Нет, не думаю. В этом сезоне «Зенит» вряд ли упустит место в Лиге чемпионов. Скорее всего, питерцы вообще станут чемпионом России. После паузы продолжат набирать очки. Так что ЛЧ от Ярослава никуда не уйдет. Здесь нет ничего нового. Язык тот же. Адаптация пройдет очень быстро. Толя Тимощук ему всегда поможет.

    – Сам Ракицкий признался, что многое ему уже приелось в чемпионате Украины…

    – Ярослав никогда не играл ранее за пределами Украины, выступал только за «Шахтер». «Зенит» для него – новый вызов, коллектив, чемпионат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2019 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 февраля 2019, 14:04

      Довести сезон до чемпионства это надо постараться. Верится с трудом, потому что конкуренты играют интереснее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 1 февраля 2019, 01:11

      В принципе всё по делу, без соплей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 22:20

      Андрей всегда был адекватным и объективным. Тем более с его-то игровым опытом выступления за различные зарубежные клубы.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11