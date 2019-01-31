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    АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Уотфордом», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером»

    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером» в матче 24-го тура АПЛ – 1:1. Команда Юргена Клоппа с 61 очком осталась на первой строчке в таблице.

    В другом матче «Тоттенхэм» обыграл«Уотфорд» со счетом 2:1, дважды забив в концовке. «Тоттенхэм» с 54 очками идет третьим.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Ливерпуль – Лестер – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мане, 3; 1:1 – Магуайр, 45+2.

    Тоттенхэм – Уотфорд – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Каткарт, 38; 1:1 – Сон, 80; 2:1 – Льоренте, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    31.01.2019 00:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 15:09

      Огненная была игра. Лестер показал характер.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 31 января 2019, 08:23

      Блин, Ливер такие шансы упускает...

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 января 2019, 06:37

      Сити мог сократить до минимума отставание от Ливерпуля, но сами виноваты(((

      2
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      Рейтинг: +200

      Stilgray > Cules2013 31 января 2019, 07:07

      Ливер мог увеличить отрыв, но сами виноваты !

      3
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