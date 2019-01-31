АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Уотфордом», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером» в матче 24-го тура АПЛ – 1:1. Команда Юргена Клоппа с 61 очком осталась на первой строчке в таблице.

В другом матче «Тоттенхэм» обыграл«Уотфорд» со счетом 2:1, дважды забив в концовке. «Тоттенхэм» с 54 очками идет третьим.

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Ливерпуль – Лестер – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мане, 3; 1:1 – Магуайр, 45+2.

Тоттенхэм – Уотфорд – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Каткарт, 38; 1:1 – Сон, 80; 2:1 – Льоренте, 87.

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