Семак: «Ждем новичков в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах ухода голкипера Юрия Лодыгина на правах аренды в «Олимпиакос» и заявил, что ждет приобретений до закрытия зимнего трансферного окна.

Вчера петербургский клуб купил защитника Ярослава Ракицкого у «Шахтера». Этот трансфер стал первым для «Зенита» этой зимой.

«Уход Лодыгина связан с недостатком игрового времени. Мы общались с Юрой. Это вратарь, который привык всегда играть, всегда быть в стартовом составе. Нам необходимо было найти компромисс. В футболе всегда кто-то играет, а кто-то нет, поэтому важно, как ты примешь для себя конкретную роль.

Ждем ли мы новичков в ближайшее время? Да», – сказал Семак.