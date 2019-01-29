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    Семак: «Ждем новичков в ближайшее время»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах ухода голкипера Юрия Лодыгина на правах аренды в «Олимпиакос» и заявил, что ждет приобретений до закрытия зимнего трансферного окна.

    Вчера петербургский клуб купил защитника Ярослава Ракицкого у «Шахтера». Этот трансфер стал первым для «Зенита» этой зимой.

    «Уход Лодыгина связан с недостатком игрового времени. Мы общались с Юрой. Это вратарь, который привык всегда играть, всегда быть в стартовом составе. Нам необходимо было найти компромисс. В футболе всегда кто-то играет, а кто-то нет, поэтому важно, как ты примешь для себя конкретную роль.

    Ждем ли мы новичков в ближайшее время? Да», – сказал Семак.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился со «Спортингом» о переходе полузащитника Маркоса Акуньи, который в ближайшие два дня должен подписать с петербуржцами контракт сроком на 4,5 года.
    • После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.01.2019 18:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +151

      platinum93 29 января 2019, 22:17

      просто добротного центрального полузащитника нужно, организатора атак, плеймейкера короче, а Мусаева как опорника использовать, парень судя по всему готов уже играть в первой команде Зенита, ну и Акунью на флаг

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 21:48

      Давай Ахунью, посмотрим что за тип.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 29 января 2019, 19:55

      Надеюсь будут игроки уровня Халка и Витцелья
      А то всякие оздоевы и заболотные не тянуть

      1
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      Рейтинг: +34

      mazar7777 29 января 2019, 19:43

      Где азмун

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 19:09

      Мы тоже их ждём и некоторых уже анонсировали. Желательно на вторых сборах увидеть их в команде.

      2
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      Рейтинг: +644

      кран 29 января 2019, 18:59

      Я тоже)

      0
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