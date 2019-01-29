Семак: «Ждем новичков в ближайшее время»

просто добротного центрального полузащитника нужно, организатора атак, плеймейкера короче, а Мусаева как опорника использовать, парень судя по всему готов уже играть в первой команде Зенита, ну и Акунью на флаг
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах ухода голкипера Юрия Лодыгина на правах аренды в «Олимпиакос» и заявил, что ждет приобретений до закрытия зимнего трансферного окна.
Вчера петербургский клуб купил защитника Ярослава Ракицкого у «Шахтера». Этот трансфер стал первым для «Зенита» этой зимой.
«Уход Лодыгина связан с недостатком игрового времени. Мы общались с Юрой. Это вратарь, который привык всегда играть, всегда быть в стартовом составе. Нам необходимо было найти компромисс. В футболе всегда кто-то играет, а кто-то нет, поэтому важно, как ты примешь для себя конкретную роль.
Ждем ли мы новичков в ближайшее время? Да», – сказал Семак.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился со «Спортингом» о переходе полузащитника Маркоса Акуньи, который в ближайшие два дня должен подписать с петербуржцами контракт сроком на 4,5 года.
- После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.