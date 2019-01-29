Семин: «Локомотив» предложил Фернандешу новый контракт»

«Локомотив» предложил полузащитнику Мануэлю Фернандешу подписать новый контракт. Об этом сообщил главный тренер москвичей Юрий Семин.

Действующее соглашение 32-летнего футболиста истекает в конце сезона.

«Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано. Примет – будет с нами дальше. Не примет – это жизнь, он уйдeт. Либо летом, когда контракт закончится, либо раньше», – сказал Сeмин.