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    Семин: «Локомотив» предложил Фернандешу новый контракт»

    «Локомотив» предложил полузащитнику Мануэлю Фернандешу подписать новый контракт. Об этом сообщил главный тренер москвичей Юрий Семин.

    Действующее соглашение 32-летнего футболиста истекает в конце сезона.

    «Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано. Примет – будет с нами дальше. Не примет – это жизнь, он уйдeт. Либо летом, когда контракт закончится, либо раньше», – сказал Сeмин.

    • Фернандеш перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году.
    • В текущей кампании португалец провел за красно-зеленых 22 матча, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Ранее сообщалось, что хавбек договорился о переходе в «Галатасарай».

    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2019 13:51
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 19:43

      Трудно сказать ,удержится ли он в Локомотиве?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 января 2019, 19:33

      Уйдет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 16:42

      Локо ему предлагает контракт с существенным понижением в зарплате. Вероятность, что Фернандеш согласится с условием такого контракта крайне низка.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 29 января 2019, 14:55

      Только он уже предварительный подписал с Галатасараем

      2
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