Семин: «Локомотив» предложил Фернандешу новый контракт»

Трудно сказать ,удержится ли он в Локомотиве?
«Локомотив» предложил полузащитнику Мануэлю Фернандешу подписать новый контракт. Об этом сообщил главный тренер москвичей Юрий Семин.
Действующее соглашение 32-летнего футболиста истекает в конце сезона.
«Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано. Примет – будет с нами дальше. Не примет – это жизнь, он уйдeт. Либо летом, когда контракт закончится, либо раньше», – сказал Сeмин.
- Фернандеш перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году.
- В текущей кампании португалец провел за красно-зеленых 22 матча, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что хавбек договорился о переходе в «Галатасарай».